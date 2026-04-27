Uzman isimden altında dolandırıcılık uyarısı: 'Gerçeklikte hiçbir karşılığı bulunmamaktadır'

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), son dönemde sosyal medya platformlarında artan “mağazadan yarı fiyatına” altın ve mücevher reklamlarına ilişkin tüketicilere uyarılarda bulundu.

İKO Başkanı Mustafa Atayık yaptığı değerlendirmede, "Mağazada 24 bin lira, bizde 12 bin lira gibi gerçekle bağdaşmayan ve herhangi bir objektif karşılaştırma temeline dayanmayan paylaşımlar, tüketicilerimizi açıkça yanıltmakta, sektörde güven duygusunu zedelemekte ve mesleki etik değerleri ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı.

ALTIN VE MÜCEVHER FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Altın ve değerli taş fiyatlarının uluslararası piyasalarda arz ve talep dengesi çerçevesinde oluştuğunu belirten Atayık, bu fiyatların sektör tarafından anlık ve şeffaf şekilde takip edildiğini ifade etti.

Bu nedenle sosyal medyada iddia edildiği gibi yüzde 50 seviyelerinde fahiş kar marjları uygulanmasının ya da aynı oranda indirim yapılmasının piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini vurguladı.

Kuyumculuk sektöründe fiyatlandırmanın; madenin uluslararası piyasa değeri, işçilik, tasarım ve hizmet kalitesi üzerinden şekillendiğini belirten Atayık, "Bu kapsamda yapılabilecek indirimler sınırlı ve makul düzeylerde olup, bu reklamların sektörel gerçeklikte hiçbir karşılığı bulunmamaktadır" dedi.

AYNI GİBİ GÖRÜNEN ÜRÜNLER AYNI DEĞİL

Sosyal medyada yer alan yanıltıcı paylaşımların kuyumculuk sektöründe de rahatsızlık yarattığını belirten Atayık, yurttaşların bu tür içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Altın ve mücevher alışverişinin bir güven ve uzmanlık işi olduğunu vurgulayan Atayık, "Sadece fiyat üzerinden yapılan karşılaştırmalar, çoğu zaman eksik ve kasıtlı olarak gizlenmiş bilgiler içerir. Unutulmamalıdır ki aynı gibi gösterilen her ürün, aynı değildir" şeklinde konuştu.

KRİTİK BİLGİLERİN EKSİK SUNULMASI RİSK OLUŞTURUYOR

İKO, sosyal medyada ucuz olarak pazarlanan ürünlerde; gramaj, altın ayarı, işçilik kalitesi, kullanılan taşın niteliği ve karat değeri gibi kritik bilgilerin çoğu zaman eksik yer aldığını ya da hiç paylaşılmadığını belirtti.

Ayrıca yüksek kaliteli ve sertifikalı bir ürün ile düşük ayarlı, taş değeri olmayan bir ürünün bilinçli şekilde kıyaslandığına dikkat çekilerek bunun tüketiciyi yanıltmaya yönelik bir yöntem olduğu ifade edildi.

Fatura düzenlenmemesi durumunda tüketicinin yasal haklarını aramakta zorlanabileceği, ürünle ilgili sorun yaşandığında muhatap bulunamayabileceği vurgulandı.

Gerçek ve değerli mücevher ürünlerinin sertifika, garanti, kartvizit ve kayıt belgeleriyle birlikte sunulması gerektiği belirtildi.

'UCUZ TEKLİFLERİ SORGULAYIN'

Atayık, altın ve mücevherde fiyatın; gramaj, ayar, işçilik, taş kalitesi ve marka güvencesi ile belirlendiğini hatırlatarak, "ucuza aldım" düşüncesinin sonradan büyük zararlara yol açabileceğine işaret etti.

Güvenli alışveriş için tanınan ve kayıtlı kuyumcular ile İKO’ya kayıtlı güvenilir internet mağazalarının tercih edilmesi gerektiğini belirten Atayık, "Ürünün gram, ayar ve taş bilgilerini sorun, sertifikasız ürünlere temkinli yaklaşın, şüpheli derecede ucuz teklifleri sorgulayın" dedi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK

İKO, tüketiciyi yanıltan, gerçek dışı fiyat algısı oluşturan ve sektörde güveni zedeleyen kişi ve oluşumlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Gerekli hallerde idari yaptırımların uygulanması için yetkili kurumlar nezdinde girişimlerin sürdürüleceği ve yargı süreçlerinin titizlikle takip edileceği belirtildi.

Sosyal medya üzerinden mücevher alışverişi yapacak yurttaşlara da uyarıda bulunan Atayık, "Alım yapılacağı takdirde ilgili firmanın kaydı iyi araştırılmalı. Firmanın vergi sistemine kaydı olduğundan da emin olunmalı" ifadelerini kullandı.