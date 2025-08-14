Uzman isimden kritik tahmin: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Yeni rekor kapıda mı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Ağustos 2025 Perşembe altın fiyatları…

ABD’nin altına vergi getireceği yönündeki söylentiler ve jeopolitik gelişmeler piyasaların odağında yer alıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yıl sonu beklentilerini ve piyasa dinamiklerini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, altına vergi uygulanmayacağını açıklasa da, ABD Gümrük ve Sınır Koruma’nın altın külçelerine yönelik sınıflandırması piyasada belirsizlik yarattı. Yıldırımtürk, bu gelişmenin altın fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı yaratmayacağını, ancak kısa vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini ifade etti.

Uzman, yaz aylarında ons altının 3300–3400 dolar aralığında yatay seyrettiğini, ağustos ortasından itibaren yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini belirtti. Yaz döneminde yatırımcıların tatilde olması ve fon yöneticilerinin sınırlı işlem yapmasının piyasayı sakin tuttuğunu dile getiren Yıldırımtürk, “Eylül ve ekim aylarında yatırımcılar portföylerini gözden geçirerek altına yeniden yer verecek” dedi.

TRUMP DÖNEMİ VE ALTIN Yıldırımtürk, Trump’ın zayıf dolar politikası, tarife krizleri ve jeopolitik gerilimlerin altın fiyatlarını desteklediğine dikkat çekti. “ABD’nin Çin ile tarife anlaşması hala belirsiz. Bu belirsizlik, güvenli liman olarak altına talebi artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA FİYAT BEKLENTİSİ ABD’li bankaların yıl sonuna kadar altının ons fiyatında 4000 dolar beklentisine karşılık Yıldırımtürk, ekim sonuna kadar 3650–3750 dolar aralığının öne çıktığını, 4000 dolar seviyesinin ise yılbaşından sonra mümkün olabileceğini söyledi. Hem ABD’de hem de Türkiye’de yıl sonuna kadar faiz indirimi beklendiğini vurgulayan uzman, düşük faiz oranlarının altının cazibesini artıracağını ve güvenli liman talebini güçlendireceğini ifade etti.

FİZİKİ ALTIN VE BANKA HESAPLARI Fiziki altının yatırımcı açısından avantajlarına değinen Yıldırımtürk, bankalardaki alım-satım farklarının yüksek olduğunu belirtti. “Bankalarda 1 gram altında fark 100 TL civarında, fiziki altınlarda ise 15 TL. Bu nedenle fiziki altın yatırımcı için daha avantajlı” dedi.

GÜMÜŞ VE DİĞER DEĞERLİ METALLER Gümüşün endüstriyel kullanımının yoğun olduğunu, yatırım aracı olarak altın kadar tercih edilmediğini belirten Yıldırımtürk, bakır fiyatlarının gümüş üzerinde etkili olduğunu söyledi. “Bakır 12 bin 500 seviyesindeyken gümüş onsu 39 dolara çıkmıştı. Bu yüzden gümüş ve bakır korelasyonunu takip etmek daha doğru olur" diye konuştu.

Altın ve diğer değerli metallerin yıl sonuna kadar yükselişini sürdürebileceğini dile getiren uzman, “Altının sene sonuna kadar yükselişi devam edecek. Eylül ayında faiz indirimiyle desteklenecek, ons altın 3.500–3.500 dolar bandını aşabilir. 2026’da da altın yükseliş trendini koruyacak. Gümüş ve platin gibi diğer değerli metaller içinse endüstriyel kullanımın etkisi belirleyici olacak” dedi.

Son olarak kuyumcu altın emanet hizmetlerinin risklerine değinen Yıldırımtürk, “Kayıtdışı olduğundan dolandırıcılık riski var. Altın ya kendi bünyenizde saklanmalı ya da bankalarda kiralık kasada tutulmalı” uyarısında bulundu.

Gram altın: 4 bin 403 TL

Çeyrek altın: 7 bin 248 TL

Cumhuriyet altını: 28 bin 857 TL

28 bin 857 TL Ons altın: 3 bin 360 dolar