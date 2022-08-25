Uzmanı açıkladı: Konut ve taşıt kredilerinde yeni beklenti

25 Ağustos 2022 Perşembe, 13:17

Merkez Bankası, 2021 yılı Aralık ayındaki toplantısından sonra bu yıl ilk kez faiz indirdi.

Banka, politika faizini sürpriz bir kararla 1 puan indirerek yüzde 14'ten 13'e çekti.

KREDİDE İNDİRİM YOK

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından özel bankalar ihtiyaç kredisinde 24 ay ve altı vadelerde aylık 20-30 baz puan arası faiz düşürürken, taşıt ve konut kredilerinde ise henüz bir indirim yapmadı.

KONUT KREDİSİNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Konuyla ilgili Bloomberg HT'den Zeliha Saraç'a konuşan kredi karşılaştırma platformu HangiKredi CEO'su Oray Durmazoğlu, taşıt ve konut kredilerinde ise henüz bir düşüş olmadığını ancak ilerleyen günlerde özellikle konut kredisinde bu düşüşü beklediklerini kaydetti.

"TALEBİ DAHA DA YÜKSELTECEK"

Kendilerine gelen talebin son iki-üç aydır zaten yüksek seyrettiğini, açıklama ile herhangi bir değişiklik yaşanmadığını belirten Durmazoğlu, faiz indiriminin talebi ekstra yükseltmediğini aktardı.

Durmazoğlu, "Fakat 1-2 hafta içinde daha çok bankanın indirime gitmesiyle talebin daha da artacağını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.