Merkez Bankası kredilerle ilgili zorunlu karşılık oranları ve şartlarını güncelledi
Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimi ile birlikte sinyalini verdiği kredi aktarım mekanizmasına yönelik makroihtiyati tedbirleri açıkladı.
Bankanın dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ve önlemleri yaptığı açıklamaya göre yılsonuna kadar kullandırılacak referans oranların (yüzde 16.32) belirli bir katsayı (1.4-1.8 kat) üzerindeki ticari krediler için yüzde 20-90 tahvil tutmasına karar verildi.
TCMB kredilerdeki yüzde 20 zorunlu karşılık tutulması şartını ise yüzde 30 tahvil tutulması şartı ile değiştirdi. TCMB’nin faiz indirimde verdiği makroihtiyati önmem mesajı sonrası piyasalar kredi faizlerini politika faizine yaklaştırmayı amaçlayan yeni adımların kısa sürede hayata geçmesini bekliyordu.
MEGA ENFLASYON ADIMI
Yeni adımları sosyal medya hesaplarından değerlendiren ekonomistlerden Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Faiz Yalanı” başlıklı videosuna atıf yaparak düzelemeyi şöyle yorumladı:
“Ama bu da çalışmaz! Bu sefer de o düşük orandan hiçbir banka kredi vermez. Kamu bankaları aracılığı ile krediyi o düşük orandan verirsen de mega enflasyon gelir.”
Uğur Gürses de “Kredi büyümesine ve faizine kısıt getirilmiş. Uymazlarsa kademeli olarak devlet kâğıdı tutmak zorunda kalacaklar. Kredi faizleri ile kamu kâğıtlarının faizlerini düşük seviyeye itmek için çok büyük bir zorlama... Türkiye’nin kredi notunu en dibe itiyorsunuz” dedi.
Prof. Dr. Hakan Kara ise “Tokmak Oyunu” oynayan kedi videosunu, “Olan biteni bundan daha iyi açıklayanı yok” vurgusuyla bir kez daha yayımlayarak şunlara dikkat çekti:
“TCMB kredilere hem miktar hem faiz sınırlaması getirmiş. Bankalara çok kredi vermeyin verirseniz benim belirlediğim faiz aralığında verin ya da Hazine’yi ucuza fonlayın diyor. KOBİ’ler olumsuz etkilenir, bankalar olumsuz etkilenir. Bir sonraki aşamada bunun yan etkilerini gidermek için yeni bir düzenleme yapılır, vs.”
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