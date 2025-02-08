Uzmanı en çok kazandıracak 3 yatırımı açıkladı: 'Zengin olmak için en iyisi'

Yayınlanma: 08.02.2025 - 17:30

Güncelleme: 08.02.2025 - 17:32

Ekonomist Mert Başaran, Özge Ulusoy’un sunduğu Kadınca TV programına katıldı.

Sosyal medya da yatırımları katlamak için doğru hamleleri açıklamasıyla tanınan Başaran uzun vadede kazandıracağını düşündüğü araçları açıkladı.

Mert Başaran, ekonominin son seneye göre, kısmi bir iyileşme yaşadığını fakat uzun vadede ekonomik koşulların pek de iyileşmeyeceğini ifade etti.

Yatırımcılar için güvenilir araçlar konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

3 YATIRIMI AÇIKLADI

Ekonomik belirsizliklere karşı sağlam durabilen ve potansiyel kazanç sağlayabilecek araçlara yatırım yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Başaran bölgesel nedenlerden konut ve arsa yatırımında dahi riskler olduğunu söyledi.

Mert Başaran, en iyi yatırım araçları olarak altın, Bitcoin ve güçlü şirketlerin hisse senetlerini sıraya dizdi. Bu seçeneklerin, ekonomik belirsizliklere karşı sağlam durabilen ve potansiyel kazanç sağlayabilecek araçlar olduğuna vurgu yaptı.

Yatırımcıların portföylerinde çeşitlendirme yapmasının önemine dikkat çeken Başaran, bu üç seçeneğin farklı risk profillerine sahip olduğunu ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili gelen soruyu ise dikkatli bir şekilde cevap verdi. Konut ve arsaların değer kazandığını, fakat gayrimenkul yatırımının yapılacak bölgeye bağlı olarak risk taşıyabileceğini belirtti.

Başaran, özellikle uzun vadeli yatırımlar söz konusu olduğunda, bölgesel gelişmelere dikkat edilmesi ve gerektiğinde yer değiştirme stratejilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Bu tür yatırımların genellikle güvenli olmasına rağmen, bölgesel değer kayıpları yaşanabileceği konusunda yatırımcılara uyarılarda bulundu.