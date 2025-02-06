Dev bankadan Bitcoin yatırımcılarını sevindirecek tahmin: Yeni hedef 500 bin dolar!
İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered, yatırımcı erişiminin artması ve oynaklığın azalmasıyla Bitcoin'in uzun vadede çok büyük bir değer kazanabileceğini öngörüyor.
İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin'in yatırımcı erişiminin iyileşmesi ve oynaklığının azalması halinde uzun vadede 500 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Banka, 2025 sonuna kadar Bitcoin fiyatının 200 bin dolara yükselebileceğini, 2028 sonunda ise 500 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.
ETF ONAYI VE PİYASA OLGUNLAŞMASI
Standard Chartered'dan Geoff Kendrick yayımladığı notta, ABD'nin Bitcoin fiyatını izleyen borsa yatırım fonunu (ETF) onaylamasının ardından yatırımcı ilgisinin arttığını belirtti.
Analist, "Trump yönetimi altında yatırımcı erişimi daha da genişlemeye başladı. ETF piyasası olgunlaştıkça ve Bitcoin'e yönelik finansal altyapı güçlendikçe, oynaklık da kademeli olarak azalabilir" dedi.
YILLARA GÖRE FİYAT BEKLENTİSİ
Standard Chartered, Bitcoin fiyatının 2025 sonunda 200 bin dolara, 2026'da 300 bin dolara, 2027'de 400 bin dolara ve 2028 sonuna kadar 500 bin dolara ulaşmasını bekliyor.
GÜNCEL FİYAT HAREKETİ
Bitcoin, bugün saat 11.16 itibarıyla 98 bin 186 dolardan işlem görüyor.
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