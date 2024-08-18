Uzmanı tek tek açıkladı! Kripto para alalım mı, satalım mı?

Yayınlanma: 18.08.2024 - 15:43

Güncelleme: 18.08.2024 - 15:50

Geçtiğimiz haftalarda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve ABD’deki resesyon endişeleri, kripto para piyasalarında sert düşüşlere yol açmıştı.

Tarihe 'Kara Pazartesi' olarak not düşülen 5 Ağustos'ta Bitcoin, yüzde 20'den fazla değer kaybederek 49 bin dolara kadar düştü.

Ancak bu düşüşlerin ardından piyasada bir toparlanma süreci başladı. Özellikle ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin altında gelmesi ve istihdam verileri, piyasalardaki resesyon korkusunun bir nebze olsun azalmasına katkıda bulundu.

Verilerin ardından Bitcoin tekrar toparlanma sürecine girdi ve 60 bin dolar seviyesini test etmeye başladı.

Kripto Para Piyasaları Uzmanı Helin Çelik de son dönemde yaşanan düşüşün ardından piyasada bir canlanma başladığını belirtti.

"YATIRIMCILAR ALIM FIRSATLARINI KOLLADI"

Kripto para piyasasını destekleyen önemli bir faktör olarak, kurumsal yatırımcıların dipten alım yapma eğilimi öne çıktığının vurgulayan Çelik, "Goldman Sachs, bu süreçte 109 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Ayrıca, borsalara giren stablecoin rezervlerinde de ciddi bir artış görüldü. 30 günlük ortalamada 53 milyar doların üzerine çıkan stablecoin rezervleri, yatırımcıların piyasada nakitte bekleyerek alım fırsatlarını kolladığını gösteriyor" diye konuştu.

Madencilerin yüksek üretim maliyetleri nedeniyle ellerindeki kripto paraları satmaktan çekinmeleri de piyasadaki arzı düşürerek fiyatların yükselmesine katkıda bulunduğunu söyleyerek, "Bitcoin fiyatları, madencilerin satış yapmaması ve stablecoin girişleri sayesinde yeniden 60.000 dolar seviyelerine doğru yükseldi. Özellikle, Bitcoin madenciliği maliyetinin 47.000 dolar seviyelerinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu gelişme piyasadaki olumlu havayı destekledi" ifadelerini kullandı.

Çelik, Bitcoin için 49.000 dolar seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğunu belirterek, yatırımcıların bu seviyelerden alımlara başladığını belirtti.

DESTEKLEYEN ÖNEMLİ FAKTÖRLER

Kripto para piyasasını etkileyebilecek önemli faktörler arasında ABD seçimleri, FED'in faiz kararları ve jeopolitik riskleri sıralayan Helin Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın kripto paralara daha sıcak baktığı, bu nedenle kripto para topluluğunun Trump’ı desteklediği belirtiliyor. Öte yandan, Kamala Harris’in danışmanlarının kripto paralara karşı daha muhafazakar bir tutum sergilediği ve stablecoin’lerin yasaklanması konusunda ciddi girişimlerde bulunduğu biliniyor. Rusya ve Hong Kong da kripto para alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Rusya, yıl sonuna kadar uluslararası ticarette ilk kripto para ödemesini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Putin’in imzaladığı yeni yasayla bireysel madencilik faaliyetlerine yönelik kotalar belirlenirken, bu adımların kripto para sektöründe daha fazla gelişimi tetikleyebileceği öngörülüyor. FED’in Eylül ayında faiz indirimine gitmesi beklenirken, yatırımcılar bu süreci yakından takip ediyor. Faiz indirimi, piyasadaki borçlanma maliyetlerini düşürerek hem şirketlerin hem de hane halkının eline daha fazla para geçmesine ve dolayısıyla yatırımların artmasına yol açabilir."

Altcoin yatırımcılarına da uyarılarda bulunan Kripto Para Piyasaları Uzmanı Helin Çelik, "Merkeziyetsiz borsalarda her gün yüzlerce yeni altcoin piyasaya sürülürken, bunların büyük bir kısmının kısa sürede değer kaybettiği gözleniyor. Bu nedenle, yatırımcıların bilinen ve güvenilir projelere yönelmeleri önem taşıyor" diye konuştu.