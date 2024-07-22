Bitcoin’de rekor beklentisi! Yıl sonu tahminleri belli oldu

Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:26

Güncelleme: 22.07.2024 - 14:26

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Biden'ın çekilme kararı sonrası Demokratların başkan adayı olarak mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris oldu.

ABD'de kritik seçimler öncesi yaşanan gelişmeler Bitcoin'de volatiliteyi artırdı. Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilme kararına Bitcoin önce negatif tepki verdi ancak sonrasında ise toparlandı.

65 BİN DOLARA KADAR GERİLEDİ

Dün 67 bin dolar ile son 1 ayın zirvesinde bulunan Bitcoin, 65 bin 850 dolar civarına kadar geriledi. Yeni haftanın ilk gününde ise toparlanan Bitcoin 68 bin 820 dolara kadar yükseldi.

Biden'ın çekilme kararının Bitcoin fiyatlarına etkisini değerlendiren Kripto Para Piyasaları Uzmanı Helin Çelik, yeni başkan adayı Kamala Harris'in karşısında Donald Trump'ın kazanma ihtimalini güçlendirdiğini belirterek piyasalarının bu durumu olumlu karşıladığını vurguladı.

KRİPTO BORSALARININ LİDERLERİ TRUMP'I DESTEKLİYOR

Trump'ın başkan seçilmesi halinde kripto piyasalarında yapacağı yenililiklerin yatırımları memnun edeceğini söyleyen Çelik, ABD'deki önde gelen kripto para borsalarının liderlerinin de Trump'ı desteklediğini belirtti.

ABD'de enflasyon verilerinin düşüş trendinde olduğuna dair sinyallerin FED'in eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentisini güçlendirdiğini belirten Kripto Para Piyasaları Uzmanı Helin Çelik, Bitcoin'in fiyatlarını da yukarı yönlü etkileyeceğini ifade etti.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Çelik, piyasa koşullarının olumlu devam etmesi halinde Bitcoin'in yıl sonunda 80 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini ancak 70-72 bin dolar bandının kritik olduğunu vurguladı.

Bitcoin'de yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceğini vurgulayan Helin Çelik, "70-72 bin dolar bandı psikolojik bir direnç seviyesi ve yatırımcılar bu seviyelerde kar satışları yapabilir. Piyasalardaki olumlu koşulların devam etmesi halinde Bitcoin, 80 bin doları ve ardından 100 bin dolar seviyelerini görebilir" ifadelerini kullandı.

*Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce detaylı araştırma yapmanız ve bir uzmana danışmanız önemlidir.