Uzmanlardan 2026 tahmini: O metal sert fren yapacak!

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG), gelecek yıl küresel bakır piyasasında üretimin 150 bin metrik ton açık vereceğini öngördü. Kurumun nisan ayında yayımladığı raporda ise 209 bin tonluk arz fazlası tahmini yer almıştı.

MADEN ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN OLAYLAR

Bu yıl maden arzındaki büyüme, Ivanhoe Mines’ın Kakula madenindeki sel, Codelco’nun El Teniente madeninde yaşanan ölümlü çökme ve Freeport-McMoRan’ın Grasberg madenindeki çamur baskını gibi beklenmedik olaylar nedeniyle sekteye uğradı. ICSG, 2025 yılı için maden arzı büyüme tahminini yüzde 2,3’ten yüzde 1,4’e indirdi.

Citi ve UBS analistleri de bu yıla ilişkin beklentilerini sırasıyla “sıfır büyüme” ve “ihmal edilebilir büyüme” olarak açıkladı.

ÜRETİM ARTIŞI YAVAŞLAYACAK

Çin’deki yeni izabe kapasitesinin etkisiyle, bu yıl metal üretiminin yüzde 3,4 artacağı tahmin ediliyor. Ancak madencilikte konsantre kıtlığı nedeniyle gelecek yıl bu büyümenin yüzde 0,9’a gerilemesi bekleniyor.

Geri dönüşüm kaynaklı üretim artsa da konsantreye dayalı primer üretimde neredeyse hiç büyüme öngörülmüyor. Bu durum, bakır konsantreleri üzerindeki rekabetin daha da sertleşeceği anlamına geliyor.

PİYASA FAZLADAN AÇIĞA DOĞRU

ICSG, gelecek yıl yüzde 2,1’lik ılımlı talep artışına rağmen, bakır piyasasının iki yıl süren arz fazlasının ardından açığa geçeceği değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşın, bu yıl için hâlâ 178 bin tonluk üretim fazlası beklentisi korunuyor.