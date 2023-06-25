Uzmanlardan ekonomi yönetimine uyarı: Açık ve enflasyona dikkat

Yayınlanma: 25.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.06.2023 - 03:00

Altınbaş Üniversitesi’nden Prof. Dr. Işın Çelebi, bütçe açığı ve dövizin hemen çözülmesi gereken iki temel sorun olduğunu vurguladı.

(Işın Çelebi)



Çelebi, “Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payı yüzde 5’ler düzeyine geliyor. EYT ve depremin etkisiyle yüzde 10 gibi bir bütçe açığı oluştu. Yeni bir bütçe yapma ihtiyacı var. Bunu da beraberinde çözmek lazım. Döviz konusunda ise Türkiye’nin mutlaka ödemesi gereken dış borcu 203 milyar dolar. Bunu da dikkate alarak programı ona göre yönetmek gerekiyor” dedi.

Merkezi yönetim bütçesi ilk 5 ayda 263.6 milyar lira. Yıllık açığın 1.5 trilyon lira olması bekleniyor.

(Orhan Ökmen)



Merkez Bankası’nın politika faizini artırması sonrası açıklamalar yapan Sesmir Başkanı Orhan Ökmen ise şunlara dikkat çekti:

“Enflasyon ve beklenti seviyeleri, artırılan faiz seviyesine inmeden, yapılan ve kademeli olarak yapılacak olan faiz artışları da hep yetersiz kalacaktır. Enflasyon ve faiz arasındaki açığın kapanması 3-6 aydan daha fazla sürmesi halinde, halen bu manevralarla ertelenmiş olan krizle Türkiye ekonomisi ileride tekrar yüzleşecektir. Zira ödemeler dengesindeki yapısal bozukluk, rezervlerin yokluğu, yüksek bütçe açığı kur üzerinde baskı kurmaya devam edecektir.”

Nisan 2023 itibarıyla yıllık cari açık 57.8 milyar dolar.