CHP'den faiz artışına ilk yorum: ‘Faiz sebep, enflasyon netice tezi de tarihe karışmış oldu’

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TCMB’nin faiz artışı kararına yönelik “Faiz sebep, enflasyon netice tezi de tarihe karışmış oldu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 15:22
CHP'den faiz artışına ilk yorum: ‘Faiz sebep, enflasyon netice tezi de tarihe karışmış oldu’
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Buna göre, Türkiye’de 27 ay sonra politika faizi artırılmış oldu. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Merkez Bankası’nın faiz artışı kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Merkez bankası 27 ay sonra tekrardan faiz arttırdı. 27 aylık Nas süreci bugün itibariyle kapanmış oldu. Geriye ise hazineye milyarlarca TL yük, artan hayat pahalılığı ve eksi döviz rezervi kaldı. Faiz sebep, enflasyon netice tezi de tarihe karışmış oldu."

“CEBE GİRMEYEN ASGARİ ÜCRET İKİ GÜNDE ERİDİ”

Ağbaba, faiz artışından sonra tarihi zirvesini göre dolara yönelik ise şu şekilde bir paylaşımda bulundu: 

“Salı günü açıklanan 11 bin 402 TL yeni asgari ücret 487 dolar seviyesinde iken bugün an itibariyle 24,10 seviyesine yükselen dolar kuru neticesinde 473 dolara geriledi. Henüz cebe girmeyen asgari ücret iki günde 14 dolar eridi.”


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