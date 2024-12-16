Uzmanlardan Fed faiz indirimi tahmini: İndirim döngüsünde vites küçültülebilir

Yayınlanma: 16.12.2024 - 11:19

Güncelleme: 16.12.2024 - 11:19

ABD'de enflasyonist baskıların devam etmesi ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla enflasyon riskinin sürebileceğine yönelik endişelerin, Fed'in faiz indirim döngüsünü de etkileyebileceği tahmin ediliyor.

'AMAÇ İŞGÜCÜNÜ SOĞUTMAKTI'

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisinin 2024 yılında beklenenden daha iyi bir performans gösterdiğini hatırlattı. Ekonominin 2023'ün ortalarına kadar yaşanan keskin faiz artışlarını iyi bir şekilde atlattığını ifade eden Weidensteiner, "Şimdi önemli olan ABD ekonomisinin elde ettiklerini korumasıdır." dedi.

Weidensteiner, "Fed'in amacı işgücü piyasasını soğutmaktı, çünkü aşırı ısınmış bir işgücü piyasası enflasyon hedefine ulaşmayı zorlaştıracaktı. Bu son aylarda gerçekleşti." diye konuştu.

Son dönemde, rakamlar fırtına ve grevler gibi kısa vadeli özel faktörlere göre ayarlandığında her ay yaklaşık 150 bin yeni istihdam sağlandığını aktaran Weidensteiner, aynı zamanda, işsizlik oranının çok yavaş ama istikrarlı bir şekilde arttığını ve kasım ayında yüzde 4,2 ile bir yıl öncesine göre yarım puan daha yüksek gerçekleştiğini dile getirdi.

Bernd Weidensteiner, Fed'in, daha fazla faiz indiriminin enflasyon hedefine ulaşmada sorun yaratma riskini değerlendirmek zorunda olduğunu belirtti.

Sonuçta, enflasyonun son aylarda fazla yavaşlama göstermediğini vurgulayan Weidensteiner, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin son altı aydır yüzde 2,6 ile yüzde 2,8 arasında dar bir bantta hareket ettiğine dikkati çekti.

Weidensteiner, son açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin de (TÜFE) inatla yüzde 2'nin üzerinde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Fed'in aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan indireceği öngörüsünde bulunan Weidensteiner, piyasaların bunu fiyatladığını ve Banka'nın muhtemelen sürpriz yapmak istemeyeceğini vurguladı.

Bernd Weidensteiner, bu faiz hamlesinin ekonomik krize tepki olarak klasik bir faiz indirimi döngüsünün bir adımı değil, para politikasının ince ayarı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİNE ARA VERİLEBİLİR

Gelecek yılın başında daha fazla faiz indirim hamlesinin yapılıp yapılmayacağının tam olarak kesinlik kazanmadığını aktaran Weidensteiner, bunun yerine Fed'in faiz indirimini daha da yavaşlatabileceğini veya indirimlere bir ara vermeyi tercih edebileceğini aktardı.

Weidensteiner, ancak bunun verilere özellikle de enflasyonun kesintiye uğrayan düşüş eğilimini sürdürüp sürdürmediğine bağlı olacağını belirtti.

Güncellenen "noktasal grafiğin" de aynı zamanda Bankanın para politikasına ilişkin mevcut değerlendirmesi hakkında fikir verebileceğini vurgulayan Weidensteiner, "Eylüldeki yorumlara göre, Fed yetkilileri ve üyeleri 2025 yılında toplam 100 baz puan daha faiz indirimi bekliyorlardı. Son aylardaki veriler ışığında, yetkililer burada geri adım atabilir ve en az 25 baz puanlık bir indirimden vazgeçebilir." ifadesini kullandı.

'FED REVİZYONLARINI MART AYINA BIRAKABİLİR'

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in politika faizini 25 baz puan daha düşürmesinin ve faiz oranlarını kısıtlayıcı bölgeden nötre yakın bir yere taşımaya devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Ancak enflasyondaki yapışkanlığın devam etmesi ve Donald Trump'ın ABD'nin büyüme performansını güçlendirmek istemesi nedeniyle Fed'in 2025 yılı için daha temkinli bir politika gevşeme profiline işaret etmesinin beklendiğini aktaran Knightley, "Trump'ın göç kontrolleri, gümrük tarifeleri, kişisel ve kurumsal vergi kesintilerinden oluşan politika hamlesi, muhtemelen Fed'in 2025 yılına kadar daha sığ ve daha yavaş bir gevşeme yoluna işaret etmesi anlamına gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Knightley, "Yakın vadede biraz daha güçlü büyüme riski ve yüksek enflasyon tehdidi (gümrük tarifelerinin mal fiyatlarını artırması ve göçmenlik kontrollerinin tarım, inşaat ve konaklama gibi sektörlerde ücret ve maliyetleri artırma potansiyeli) nedeniyle 2025 yılına ilişkin sadece üç faiz indirimi sinyali verilmesini bekliyoruz." dedi.

Mart ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına kadar Bankanın, Trump'ın gümrük vergisi, vergi ve harcama planlarını daha net bir şekilde anlayacağını belirten Knightley, bu nedenle Fed'in önemli tahmin revizyonlarını mart ayına bırakabileceğini söyledi.

ARALIK AYINDA İNDİRİM GELEBİLİR

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey ise "Fed'in aralık ayı toplantısında 'şahin' bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, bunun aralık ayında 25 baz puanlık bir indirime işaret ettiğini kaydetti.

Marey, "Bu durum aynı zamanda hem noktasal grafikte hem de basın toplantısında FOMC'nin 2025 yılında faiz indirimlerinin hızını yavaşlatacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Bankanın 2025 yılında sadece 25 baz puanlık bir tane faiz indirimi yapabileceği öngörüsünde bulunan Marey, "Trump'ın gümrük vergilerini geniş ölçekte artırmasının ardından enflasyonda bir hızlanma beklemeye devam ediyoruz. Fed için bu, 2025 yılı boyunca faiz indirim döngüsüne ara vermek zorunda kalacağı anlamına geliyor." görüşünü paylaştı.



