Dev bankadan Türkiye faiz indirimi tahmini: 'Türkiye için bir dönüm noktası olacak'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 16:45

Güncelleme: 13.12.2024 - 16:45

Yılın son faiz kararı toplantısına yaklaşırken, Deutsche Bank'ın Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Araştırma Direktörü Christian Wietoska, TCMB'nin faiz indirimi yapabileceği tarihe ilişkin beklentisini paylaştı. Wietoska, 2024’te Türk Lirası’nın iyi bir performans sergilediğini belirtti ve 2025’te Türkiye için önemli bir dönüm noktası yaşanacağını ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Wietoska, 2025'te TCMB’nin her toplantıda faiz indirimi yapmayacağını ancak toplamda 20 puanlık bir faiz indirimi beklediğini söyledi. Aralık ayında ise 1,5 puanlık bir faiz indirimi olabileceği öngörüldü. Wietoska ayrıca, asgari ücret artışlarının enflasyon üzerinde önemli etkiler yaratacağına dikkat çekerek, her yüzde 10’luk artışın enflasyonu yüzde 3-3,5 oranında artıracağını belirtti.

Deutsche Bank, 2024'te Türk Lirası'nın performansını sürdürmesini, ancak büyümenin yılın ikinci yarısında toparlanacağını öngördü. Wietoska, Türkiye'nin 2024’te iyi bir performans gösterdiğini ancak belirsizliklerin devam ettiğini vurguladı. "Türkiye'nin çok güzel bir hikayesi var ancak belirsizlikler çok. 2025, Türkiye için bir dönüm noktası olacak" dedi.