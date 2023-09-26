Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş istifa etti

Yayınlanma: 26.09.2023 - 12:56

Güncelleme: 26.09.2023 - 12:56

Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan İkram Göktaş'ın yerine kurumun Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ocak, Genel Müdür Vekili olarak görevlendirildi.

Vekıf Katılım'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini sürdüren Sayın İkram GÖKTAŞ, 25/09/2023 tarihinde tüm görevlerinden ve Yönetim Kurulu üyeliğinden gördüğü lüzum üzerine istifa etmiştir.

Sayın İkram GÖKTAŞ' tan boşalan Genel Müdürlük makamına 25/09/2023 tarihinden itibaren Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sayın Ahmet OCAK Genel Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise bir açıklama yaparak, "İkram Göktaş Beyefendi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak vizyoner ve öngörülü duruşuyla Vakıf Katılım’ın bugünlere gelmesinde önemli katkılar sağladı.

2015 yılında kuruluş aşamasında görevine başlayan Sayın İkram Göktaş, görevini layıkıyla yerine getirerek önemli başarılara imza attı. İkram Göktaş Beyefendi’ye verdiği özverili hizmetler için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.