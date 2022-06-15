CHP'li Özgür Karabat 'Vakıfbank'tan uçup giden paralar' diyerek paylaştı: '17.4 milyar TL milletin cebinden uçtu gitti'

15 Haziran 2022 Çarşamba, 12:44

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP'nin ranttan vazgeçmediğini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Şimdi okuyacağınız satırlar, ülkenin nasıl talan edildiğinin ötesinde vahim bir durumu gösteriyor" diye başlayan Karabat, 2020 yılında Vakıfbank'ta yönetim kurulunun önde gelen ismi Abdülkadir Aksu'nun zamanında 'zarar niteliğinde kredi ve diğer alacaklar', 'Tahsili şüpheli krediler' ve 'tahsil imkanı sınırlı krediler' ile birlikte 17.4 milyar TL'nin yurttaşların cebinden çıktığını ifade etti.

'17.4 MİLYAR TL MİLLETİN CEBİNDEN UÇTU GİTTİ'

Karabat'ın açıklamaları şu şekilde:

"1) Şimdi okuyacağınız satırlar, ülkenin nasıl talan edildiğinin ötesinde vahim bir durumu gösteriyor. Vatandaş 3 kuruşa muhtaç hale gelmişken, AKP’nin ne olursa olsun “ranttan” vazgeçmediğini göreceksiniz.

2) Öncelikle Vakıfbank’ın yönetim kuruluna bakalım. Abdülkadir Aksu, Sadık Yakut, Adnan Ertem ve Haydar Kemal Kurt’un bankacılıkla alakalı ne bir eğitimi ne de tecrübesi var. Ertem aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı. Paralar nerelere aktı?

3) Cumhurbaşkanı danışmanı Cemil Ertem de orada. Yönetim kuruluna 2020’de 3 milyon 869 bin TL huzur hakkı ödendi. Ama esas vurgun harcırah ödemelerinde: Tam 33 milyon 413 bin TL. Tam “Yağma Hasan’ın böreği” durumu.

4) Diğer kamu iktisadi teşebbüsleri gibi Vakıfbank da AKP’nin istihdam ofisi haline geldi. Liyakatsiz AKP’lilere koltuklar veriliyor, bunlara on milyonlarca lira aktarılıyordu. Ama bunların esas görevi, milyarlık para transferleri yapmak!

5) 2020 yılında “zarar niteliğinde kredi ve diğer alacaklar” 14.579.514.000 TL oldu. “Tahsili şüpheli krediler” 2.378.547.000 TL olurken, “tahsil imkanı sınırlı krediler” 486.196.000 TL’ye ulaştı. Toplamda 17.4 milyar TL bu milletin cebinden uçtu gitti.

6) Hatırlatalım, o dönem bankanın tepe koltuğunda Abdülkadir Aksu vardı. Nasıl bir bankacılık yeteneği varsa Erdoğan Aksu’dan vazgeçemiyor! 17.4 milyar TL’lik krediyi ödemeyenleri de elbet Aksu biliyordur. Kimlere kredi şemsiyesiyle para aktarıldı?

7) Özel bankalarda bu isimler değil yönetim kuruluna girmek, herhangi bir şubede işe bile alınmaz. Ama söz konusu AKP olunca kamu bankalarını yağmalamaktan imtina etmiyorlar. Sayıştay raporlarına bakalım, Vakıfbank’la ilgili ibretlik bir kısım var.

8) Antalya’da bir turizm şirketine Vakıfbank yönetim kurulu kararı ile kıyak yapıldı. Şirketin kredi borcu 3 yıl ödemesiz, 10 yıllığına düşük faizle yeniden yapılandırıldı. Temerrüt faizi işletilmedi. Kredi yapılandırma komisyonu alınmadı.

9) Vakıfbank’ın müşterisi bu “grup”un şirketlerinin kredi riskleri tespit ediliyor. Bu grubun 4 farklı hesabının sırasıyla 2.578.202.247 TL, 565.877.294 TL, 17.329.938 TL ve 5.400.000 TL riskleri tespit edilmiş. Ama işlem yapılmamış.

10) Vakıfbank’ın AKP’li yönetiminin icraatları bitmedi. İzmit’te bir şirket var. İnşaat ve otomotiv işleri yapıyor. 05.09.2016’dan beri Vakıfbank’tan kredi alıyor. Sayıştay, bu şirketin kredilerini aksattığını tespit ediyor. Ama musluk akıyor.

11) Ödemelerini düzgün yapmayan bu İzmitli şirketin 247.2 milyon TL’lik kredi limiti, Vakıfbank yönetim kurulunun 10.10.2019 tarihindeki kararıyla 450 milyon TL’ye çıkarılıyor! Bunlar hangi siyasetçilerin yakınları?

12) Gençlere KYK borcu ve faizi için icra başlatan devlet, Vakıfbank üzerinden milyarlarca liralık krediyi karşılıksız bir şekilde yandaşlarına dağıtıyor. Hesabının sorulmayacağını kimse zannetmesin!"