Türkiye'nin son Ermeni köyü: Vakıflı

Tarih ve kültürün iç içe geçtiği Vakıflı Köyü'nü keşfe çıkın ve unutulmaz bir yolculuğa hazır olun.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:22
Türkiye'nin son Ermeni köyü: Vakıflı
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Türkiye'nin zengin kültürel mirasına ışık tutan, Akdeniz'in serin sularıyla kucaklaşan bir köy var: Vakıflı. Bu köy, Türkiye'nin son Ermeni köyü unvanını taşıyor ve binlerce yıllık tarihiyle dikkat çekiyor. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sıcakkanlı insanlarıyla Vakıflı, her ziyaretçiyi büyülemeye hazır.

Hatay Samandağ'da yer alan Vakıflı Köyü, Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilir. Burası, zamanın ve kültürlerin izlerini taşıyan tarihi dokusuyla büyülerken, sakin ve huzurlu atmosferiyle de ruhları dinlendirir. Köyde dolaşırken, geleneksel mimariye sahip taş evleri, tarihi kiliseleri ve dar sokakları keşfetmek adeta bir zaman yolculuğu gibidir. Burada zamanın durduğunu hissedecek ve geçmişe yolculuk yapacaksınız.

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Vakıflı'da gezerken, doğanın büyüleyici güzelliğiyle de karşılaşacaksınız. Yeşillikler içinde yürüyüş yapabilir, Akdeniz'in berrak sularında serinleyebilir ve gün batımını seyretmek için tepelere tırmanabilirsiniz. Köyün etrafında bulunan doğal alanlar, doğaseverler için bir cennet niteliğindedir.

Ancak Vakıflı'yı gerçekten anlamak için sadece doğasına ve tarihine değil, aynı zamanda insanlarına da bakmak gerekir. Köyün sakinleri, geleneksel yaşam tarzlarını koruyarak ve misafirperverlikleriyle her ziyaretçiyi evlerinde hissettirirler. Onlarla sohbet etmek, kültürlerini ve yaşam tarzlarını daha yakından tanımanızı sağlayacaktır.

Türkiye'nin son Ermeni köyü Vakıflı, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibidir. Buraya yolculuk yapmak, sadece bir gezi değil, aynı zamanda unutulmaz bir deneyimdir.


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