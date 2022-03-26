Vakıfbank’ın iştiraki Obaköy’ün birikimi, bir türlü bitmeyen projelere yatırıldı

26 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Vakıfbank emeklileri ve personeline ilişkin iki vakfın iştiraki Obaköy AŞ ile AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nın kurucularından Macit Haldız’ın şirketi Haldız Holding arasındaki anlaşmalar, yargıya taşındı. Obaköy, Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (ESV) ve Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı (ÖSGV) iştiraki olarak kuruldu. Obaköy ile Haldız’a ilişkin usulsüzlük iddiaları da ESV ve ÖSGV’nin raporu ile ortaya çıktı. Buna göre, Obaköy AŞ, 2013’te Haldız İnşaat tarafından başlatılan Transform Fikirtepe Projesi’ne, 49 milyon 980 bin liralık sermaye ile ortak oldu. Ancak Obaköy, bir türlü tamamlanamayan projenin bitirilme maliyetinin yükselmesi nedeniyle 2018’de ortaklıktan ayrıldı.

BAKANLIĞA BAŞVURULDU

Buna karşın proje için para harcamayı sürdüren Obaköy, hukuki sorumluluk nedeniyle 2018 ve 2020’de iki ayrı protokolle 294 daire için 261 milyon 753 bin lira ödedi. Proje için Obaköy tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurularak projenin bakanlık tarafından yapılması istendi. Haldız ile Obaköy’ün bir diğer projesi, Not Gayrimenkul AŞ adında şirket kurmak oldu. Şirket, Kocaeli’deki Real AVM’yi 2016’da 120 milyon 123 bin liraya denk gelen 36 milyon 650 bin Avro’ya satın aldı. Ancak kredi kapama ve kur farkları gibi nedenlerle maliyet 344 milyon 948 bin liraya yükseldi. Şirket, 2018’de ise Carrefour AVM’yi, 91 milyon 256 bin liraya denk gelen 24 milyon 250 bin dolara aldı. Maliyet ise kredi kapama ve kur farkları nedeniyle 129 milyon 806 bin liraya yükseldi.

Tüm bunların maliyeti Vakıfbank’tan çıktı. Vakıfbank, Real AVM’nin alınabilmesi için şirkete 42 milyon 480 bin Avro kredi verdi. Haldız’ın taksitleri ödememesi nedeniyle tüm ödemeler Obaköy’e kaldı. Carrefour AVM’nin satın alma bedeli de Obaköy tarafından sağlanan borç ile karşılandı. Zararın devam etmesi nedeniyle Not Gayrimenkul, Vakıfbank ESV ve ÖSGV tarafından satın alındı. Obaköy, böylece 12 milyon 611 bin dolar ve 349 milyon 409 bin liradan oluşan borçları kapattı. Şirketin Avro türündeki borcu ise 295 milyon 988 bin liraya kapatıldı. Rapora göre, bu borçlar kapatılmasaydı, Ocak 2022 itibarıyla toplam borç tutarı 451 milyon lira daha artacaktı.

PROJEYE İMAR ENGELİ

Obaköy ve Haldız, Ankara’nın Çayyolu semtindeki bir arsada inşaat yapmak için 2016’da sözleşme imzaladı. Ancak istenilen imar değişikliğine Çankaya Belediyesi’nin izin vermemesi nedeniyle proje iptal edildi. Arsa da Obaköy tarafından satıldı. Obaköy ve Haldız, 2017’de de İstanbul Kadıköy’deki bir arsa ve binayı inşaat projesi için satın aldı. Binanın yıkılmasının ardından Kadıköy Belediyesi, imar planı değişikliğine aykırı ruhsat verildiği gerekçesiyle şantiyeyi mühürledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği yapı ruhsatının da iptal edilmesi üzerine inşaat gerçekleşmedi. Raporda, inşaatın yapılması halinde Obaköy’ün yaklaşık 20 milyon lira zarar edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.