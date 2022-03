CHP'li Bedri Serter'den Bakan Nebati'ye: 'Devletin bakanları yandaş firmalara kredi bulur hale mi geldi?'

20 Mart 2022 Pazar, 13:07

Bedri Serter, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'nin AKP iktidarı tarafından yatırım programına 2007 yılında alındığını ve 4 ayrı ihaleye konu edildiğini anımsattı.

"2007’den bu yana 15 yıl geçmiş. 2012’de, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım zamanında tekrar bir ihale yaptınız. Bu ihalenin bedelinin 4,3 milyar TL olacağını söylediniz ama kağıt üzerinde yazdığınız maliyet 8 milyar TL’yi aştı. Şimdi, 2021’de yaptığınız ihalenin kredisi için Mart 2022’de Hazine ve Maliye Bakanı’nız Nureddin Nebati 'Bulduk' diyor” diyen Serter, açıklamasında şunları kaydetti:

"İHALEYİ ALAN FİRMA NE İŞE YARIYOR"

"Devletin kendi kaynaklarını heba eden bir iktidar olarak, 'İngiltere’den kredi bulduk, Ankara-İzmir hızlı tren hattını yapıyoruz' diye milletin aklıyla dalga geçiyorsunuz. Hatta ilk açıklamayı bile İngiltere Ticaret Bakanı yapıyor. Bu parayı Hazine ve Maliye Bakanı bulduğunu söylüyor. Devletin bakanları yandaş firmalara kredi bulur hale mi geldi? Bu ihalenin bütün işlemlerini hükümet mi yapacak? İhalenin verildiği firma ne işe yaramaktadır? Hükümet, artık ihale verdiği firmalar adına mı çalışmaya başlamıştır? Bu nasıl bir hesap, nasıl bir ihale, nasıl bir işlemdir? İktidar bu sorulara cevap vermek durumundadır.”

"8.5 MİLYAR TL'NİN HESABINI VERİN"

Serter, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 2022 yılı bütçe sunumunda Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine 2 milyar 162 milyon 600 bin euroluk bir dış krediden söz ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"2021 yılından 2022 yılına gelindiğinde, bir metre ray döşenmemiş bir projenin maliyetinin bir yıl içinde 5 milyar 483 milyon 133 bin TL arttığını gördük. Üstelik bu maliyet artışının yüzde 84’ünün dış krediye bağlandığını da gördük. Dış krediyi kağıt üzerine yazmışlardı ama ‘İngiltere’den para bulduk’ dememişlerdi, belki de diyememişlerdi. 15 yılda boşa harcanmış olan 8,5 milyar TL’nin hesabını vermek mecburiyetindesiniz. Bu hesabı vermeden, 'Hızlı tren hattı iki şehir arasını 3 saate düşürecek' hamasetini bırakın. Hayal satmayın. İktidar son aylarını yaşıyor ve giderayak halkı daha fazla borçlandırma yoluna gidiyor. Genel Başkanımızın da dediği gibi, AKP iktidarları döneminde, halk olarak 19 yıllık süreçte 189 milyar dolar faiz ödedik. Bu ülke, her saat başı 3 milyon dolardan fazla faiz ödüyor. Her birimizin cebinden her gün 4 ekmek parası çıkıyor. Fakir fukaraya yükledikleri yük yetmedi, bir de İngiltere’deki tefecilere yeni sözler veriliyor. Soruyorum; çocuklarımıza, torunlarımıza borç üzerine borç bırakmaktan yılmadınız mı, hiç mi utanmıyorsunuz?”