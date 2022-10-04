Vakıfbank'ta borçlanma hazırlığı

04 Ekim 2022 Salı, 10:06

Vakıfbank 3 milyar TL'ye varan sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı için harekete geçti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada Yönetim Kurulu'nun, 3 Milyar TL nominal tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verdiği belirtildi.

GENEL MÜDÜRLÜK YETKİLENDİRİLDİ



Açıklamaya göre, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satışı yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlük yetkilendirildi.

Söz konusu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunuldu.