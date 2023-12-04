Feci olay... Merdiven inşaat işçisinin üzerine çöktü!

İskenderun'da çöken merdivenle zeminin arasında sıkışan 57 yaşındaki inşaat işçisi C.K., hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 19:53
Feci olay... Merdiven inşaat işçisinin üzerine çöktü!
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Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada feci bir olay meydana geldi.

Binada tadilat yapan 57 yaşındaki C.K. adlı inşaat işçisinin üzerine binanın 2. katından terasa çıkan merdiven çöktü. Çökme sonrası zeminle beton arasında sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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