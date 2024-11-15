Vale hizmetine ücret düzenlemesi: 2025'te yürürlüğe girecek

Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:55

Güncelleme: 15.11.2024 - 12:58

İstanbul’un popüler semtlerinde yüksek fiyatlar nedeniyle tartışma konusu haline gelen vale hizmetleri için İTO tarafından belirlenen azami fiyat tarifesi, İstanbul Valiliği tarafından onaylandı. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, AVM’lerde vale ücreti 200-300 TL, hastanelerde 150-200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 250-400 TL olarak uygulanacak. Havalimanlarındaki ücret ise 500 TL olarak devam edecek.

FİYATLARIN YÜKSEKLİĞİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Son yıllarda İstanbul’un özellikle popüler bölgelerinde vale ücretlerinin yüksekliği yurttaşların tepkilerine neden olmuştu. Bebek, Etiler, Nişantaşı ve Levent gibi semtlerde 1.000 TL’yi aşan vale ücretleri tartışmalara yol açarken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanan yeni tarifeyle bu soruna çözüm getirilmesi amaçlanıyor. İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında onaylanan tarifeye göre, İstanbul’daki ilçeler üç bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırmalar belirlendi. En yüksek ücretler, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi merkezi ilçelerde uygulanacak.

Yeni tarifeye göre, 1. Bölge’de AVM’ler için 300 TL, hastaneler için 200 TL, otel ve restoranlar için 400 TL tavan fiyat olarak belirlendi. 2. Bölge’de ise AVM’lerde 250 TL, hastanelerde 150 TL, oteller ve restoranlarda 300 TL olacak. En düşük ücretler ise 3. Bölge’de uygulanacak; burada AVM’lerde 200 TL, hastanelerde 150 TL, otel ve restoranlarda ise 250 TL olacak. Bu yeni düzenleme ile İstanbul’daki vale hizmetleri, sektördeki düzensizliği ortadan kaldırmayı ve daha şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.

TÜKETİCİYİ KORUMAK HEDEFLENİYOR

Havalimanlarında uygulanan 500 TL’lik vale ücreti ise değişmeden devam edecek. Türkiye genelinde 300’den fazla vale şirketi faaliyet gösteriyor ve bu alanda 20 binden fazla kişi çalışıyor. İstanbul Valiliği, yeni düzenleme ile tüketiciyi korumayı ve sektördeki denetimsizliği sonlandırmayı hedefliyor. Ayrıca, yeni tarifeye uymayan işletmelere İstanbul Valiliği tarafından ağır cezalar uygulanacağı ifade ediliyor.