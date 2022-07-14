Varank'ın 'don' tweetiyle gündeme geldi: Açılışını Osman Baydemir yapmıştı, yüzde 90 vergi istisnası uygulandı
Bakan Mustafa Varank’ın Jiber marka donunu üreten Bistex Tekstil’in Diyarbakır OSB’deki fabrikasını dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve dönemin Demokratik Toplum Partisi (DTP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Osman Baydemir tarafından 2011’de açıldı.
İYİ Partili bir ismin, “Anlat anlat heyecanlı oluyor! Giydiğimiz donun lastiğini bile ithal ederken önündeki kağıttan okuyacağına içindeki donun markasına bak ilk önce!” şeklinde Twitter'dan yaptığı paylaşımın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank giydiği 'donun markasını' paylaştı.
Varank şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyonda milyarlarca dolar dış ticaret fazlası verdiğini bilmeyecek kadar cahil, terbiyeden de nasibini almamış bu iyi parti mahalle başkanına müsadenizle cevap vereceğim...
Jiber: Diyarbakır firması.
Blackspade: İzmir firması."
Varank paylaşığı Jiber marka donun Diyarbakır’da üretildiğini de belirtti.
Bakan’ın donunu üreten şirket Bistex Tekstil Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret Limited şirketi 2011’de Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika açtı. Fabrika açılışını dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve bugün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan dönemin Demokratik Toplum Partili (DTP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Osman Baydemir ile birlikte yaptı.
YÜZDE 90 VERGİ İSTİSNASI UYGULANDI
Bistex firmasını geçtiğimiz yıl limited şirketten anonim şirkete dönüştürüldü. Diyarbakir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Oğurlu’nun ortakları arasında yer aldığı şirket ayrıca devlet teşviklerinden de faydalandı. Sabit yatırım tutarı teşviki 33 milyon 187 bin TL olarak açıklandı.
Şirket 2019 yılında “kürk hariç giyim eşyası” üretimi için şu teşvikleri aldı:
“KDV İstisnası
Vergi İndirimi %90
YKO %55
Sigorta Primi İşveren Hissesi 12 Yıl
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl
Faiz Desteği.”
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