Varlık Barışı'nda başvuru süreci 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:01

Varlık Barışında 30 Haziran’da sona eren başvuru süreci 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı.

Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 31 Mart 2023'e kadar uzatıldı.

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.