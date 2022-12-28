Varlık Fonu ÇAYKUR’u batırdı: Sayıştay raporunda borcu borçla çevirdiği vurgulandı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Sayıştay 2017’de Türkiye Varlık Fonu’na devredilmeden önce kâr açıklayan, devrin ardından her yıl katlanarak zarar eden, genel müdürlüğünü ise AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in kardeşi Ziya Alim’in yaptığı Çay İşletmeleri Kurumu’na (ÇAYKUR) yönelik 2021 denetim raporunu tamamladı.

ÇAYKUR’un borçlanma ihtiyacının çok yüksek olduğu ve finansman giderlerinin dönem sonucunu olumsuz etkilediği vurgulanan raporda, 16 milyar liralık ticari banka kredisi kullanıldığı ve 15 milyar lira kredi anapara geri ödemesi yapıldığı ancak kalan 1 milyar TL ve faizlerinin ödenemediği vurgulandı.

Raporda, “Dolayısıyla 2020’den devreden 4 milyar 200 milyon lira tutarında mali borçlar, 2021 dönem sonunda yüzde 26 oranında artarak 5 milyar 200 milyon liraya yükselmiştir. 2021’de ticari bankalardan kullanılan kredilerinden dolayı tahakkuk eden faiz veya finansman gideri tutarı da 588 milyon lira oldu” denildi.

BORÇ ÇEVİRME ORANI ARTTI

Kurumun, TVF’ye devredildiği 2017’den bu yana işletme faaliyeti zararlarının devamlılık göstermeye başladığı ve kalıcı borçlanma ihtiyacının doğduğu vurgulanan raporda, borcun borçla kapatılmaya başlandığı kaydedildi. Raporda, “ÇAYKUR’un kredi anapara ve faiz borcu ödemesi için ne kadar borçlanma yapıldığını ifade eden borç çevirme oranı 2021’de yüzde 106 seviyesinde gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, ÇAYKUR 2021’de 100 birim anapara ve faiz borcu ödemek için 106 birim borçlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.