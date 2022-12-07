Varlık Fonu’na devrinden sonra zarar eden Çaykur, Rize’ye iki fabrika kuruyor

07 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Dünyada kişi başına en fazla çay tüketilen Türkiye’de pazarın hâkimi konumundaki Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), 2021 yılında da zarar açıkladı.

Çaykur’un 2021 yılı faaliyet raporuna göre kurum 503 milyon 840 bin TL zarar etti. AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in abisi Yusuf Ziya Alim’in genel müdürü olduğu Çaykur, en son 2016’da 82 milyon lira kâr açıklamıştı. Varlık Fonu’na devredildiği 2017’de 268 milyon TL, 2018’de 657 milyon TL zarar açıklayan Çaykur, 2019’da hanesine 635 milyon liralık zarar yazdı. 2020 yılında zararı 547 milyon TL olan Çaykur, 2021’de ise 503.8 milyon TL zarar açıkladı. Rize’de hali hazırda faaliyet gösteren 47 yaş çay işleme fabrikası bulunmasına rağmen geçen nisanda iki yeni fabrika için ihaleye çıkıldı.

Rize’nin Çamlıhemşin ve İkizdere ilçesinde yapımına başlanan çay fabrikalarının 2023 yılının yaş çay kampanyasına yetiştirilmesi için çalışılıyor. Çamlıhemşin’deki fabrikanın yaklaşık maliyeti 163 milyon 818 bin 126 TL olurken İkizdere’de inşaatı devam eden fabrikanın ise 77 milyon 218 bin 779 TL olacak.

Çaykur’un 2021 dönem sonu itibarıyla bankalara olan toplam kredi borcu 5 milyar 241 milyon TL olarak Sayıştay raporlarında yer alıyor. 2022 yılına devreden borcun 1 milyar 934 milyon 500 bin TL’si Ziraat Bankası’na olan borçlardan kaynaklandı. Çaykur’un Vakıflar Bankası’na olan kredi borcunun ise 1 milyar 715 milyon 450 bin TL’yi bulduğu öğrenildi. Kurumun 2021 dönem sonu itibarıyla 5.2 milyar TL olan banka borcundaki artış, 2020 yılına göre yüzde 26 oranına ulaştı. Kurumun, “Faaliyet dışı gider” olarak sınıflandırdığı bankalara ödenen faiz ise 2021 yılında 588 milyon 390 bin 150 TL’ye çıktı.