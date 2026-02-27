Vatandaşlık maaşı ayrıntıları ortaya çıkıyor: Kimler alacak, kaç TL ödenecek?

İktidarın kamuoyuna “vatandaşlık maaşı” olarak duyurduğu Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı’na ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Programdan yararlanma koşulları ve destek tutarına ilişkin senaryolar netleşti.

GELİR KRİTERİ NASIL BELİRLENECEK?

Toplam geliri asgari ücretin üçte birinden (9 bin TL) az olan aileler vatandaşlık geliri uygulamasından yararlanabilecek. Aylık geliri 9 bin 358 TL’nin üstünde olan aileler ise program kapsamı dışında kalacak.

DESTEK TUTARI İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO

Program kapsamında yapılacak ödemenin miktarı için üç ayrı senaryo gündemde bulunuyor. En iyi ihtimalde kira, fatura ve çocuk yardımı başlıklarında sağlanacak destek, asgari ücretin yüzde 20’si oranında olacak.

Diğer iki senaryoda ise desteğin asgari ücretin yüzde 17’si ya da yüzde 15’i düzeyinde belirlenmesi öngörülüyor. En yüksek oran esas alındığında, aylık geliri 9 bin 358 TL’nin altında olan mutlak yoksulluk durumundaki bir aileye en fazla 5 bin 615 TL ödeme yapılabilecek.

BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDA ALINACAK

Haberde aktarılan bilgilere göre, gelir testi sürecinde hane ziyareti yapılmayacak. Kontroller tek bir sistem üzerinden gerçekleştirilecek ve bu sisteme SGK, gelir idaresi, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları entegre edilecek.

Başvuru yapacak kişilerin ortak sisteme kayıt olması zorunlu olacak. Programa kabul edilen haneler aylık olarak denetlenecek. Düzenlemeye ilişkin yasal altyapı için yeni bir yasa hazırlanacağı belirtiliyor.