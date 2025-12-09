Vatandaşlık maaşı uygulaması yolda: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAD) pilot uygulamasının gelecek yıl başlayacağını açıkladı. Yılmaz, modelin seçim döneminde verilen vaatler arasında bulunduğunu hatırlatarak çalışmanın uzun süredir kapsamlı biçimde yürütüldüğünü söyledi.

SOSYAL DESTEKLER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Yılmaz, yeni modelle mevcut sosyal destek mekanizmalarının entegre edileceğini belirtti. Ayrıca uygulamanın büyük kentlerin sosyoekonomik yapısı ve emekliler başta olmak üzere farklı kesimlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellendiğini ifade etti.

TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Yılmaz şu değerlendirmeyi yaptı:

GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.

GETAD İÇİN 2027 HEDEFİ

Yılmaz, pilot uygulamanın ardından sistemin 2027 yılında tüm yurtta devreye alınmasının hedeflendiğini vurguladı. Yeni modelle, gelir seviyesi belirli eşiklerin altında kalan ailelerin daha kapsayıcı bir destek mekanizmasına erişmesinin amaçlandığını dile getirdi.