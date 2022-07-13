Veli Ağbaba: 'TÜİK’in işsizlik yalanını İşkur ortaya çıkartıyor'

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:59

TÜİK’e göre; Mayıs 2021’de 4 milyon 293 bin olan işsiz sayısı, bu sene mayıs ayında 3 milyon 785 bine geriledi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerini bugün yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.

“TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre Mayıs 2021 yılında 4 milyon 293 bin olan işsiz sayısının Mayıs 2022 itibariyle 3 milyon 785 bine düştüğünü açıklıyor. Yani TÜİK’e göre, işsiz sayısında son bir yılda 509 bin kişilik azalma olduğu görülüyor” diyen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Devletin bir diğer kurumu İŞKUR ise kendisine kayıtlı işsiz sayısının Mayıs 2021’de 2 milyon 893 binden Mayıs 2022’ye 3 milyon 537 bin kişiye yükseldiğini açıklıyor. TÜİK verilerinde bir yılda 509 bin kişi azalan işsiz sayısı, kayıtlı İŞKUR verilerinde 644 bin kişi artıyor. TÜİK ile İŞKUR arasında tamı tamına 1 milyon 153 bin kişilik fark oluşuyor. Bunun izah edilebilecek hiçbir yanı yoktur.

'TÜİK YİNE SUÇÜSTÜ YAKALANDI'

TÜİK, işsizlerle dalga geçmeye devam ediyor. TÜİK’in her ay kronikleşmiş işsizlik yalanını, devletin bir diğer kurumu İŞKUR ortaya çıkarıyor. TÜİK, bu ayda deyim yerindeyse suçüstü yakalanmış durumda.

'TÜİK KENDİNCE İLLÜZYON YAPARAK İŞSİZLİĞİ YOK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR'

TÜİK, işsizliği bir ayda 56 bin kişi azaldığını açıklıyor. Lakin İŞKUR verilerine göre nisan ayında işsizlik ödeneğine bugüne kadar başvuranların sayısı 16 milyon 341 iken mayıs ayında bu rakam 16 milyon 454 bin kişiye yükselmiş görünüyor. Yani işsiz kaldığı ve işsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki artış bir ayda 113 bin iken TÜİK ise bir ayda işsizliğin 56 bin kişi azaldığını açıklıyor. TÜİK kendince illüzyon yaparak işsizliği yok ettiğini düşünse de gerçek veriler, işsizlerin hiçbir yere kaybolmadığını TÜİK’e gösteriyor.”