Veliler dikkat! Gözler UKOME toplantısında... Servisçiler de zam istiyor

Yayınlanma: 06.01.2024 - 14:16

Güncelleme: 06.01.2024 - 14:16

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nın 8 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam talepleri ve tekliflerinin de görüşülmesinin öngörüldüğü toplantı öncesinde taksicilerden sonra servisçiler de zam istedi.

NTV'nin aktardığına göre, kalem harcamalarının arttığını belirten şoförler yüzde 60 artış talep ediyor. Ancak bu durum velileri endişelendiriyor.

Talep edilen oran kabul edilirse en düşük servis ücreti 1300 TL'den 2080 TL'ye yükselecek. Ana Okul, İlkokul ve Ortaokul'da yüzde 35 rehber personel ücreti eklenecek velilere maliyeti 2808 TL olacak.

Şoförler tarifinenin Ocak ayı itibariyle yansıtılmasını talep ediyor.