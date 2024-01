8 Ocak'ta belli olacak... İstanbul taksicileri yine zam istiyor: 'İndi-bindi 120 TL olsun'

Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:32

Güncelleme: 04.01.2024 - 13:13

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nın 8 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam talepleri ve tekliflerinin de görüşülmesinin öngörüldüğü toplantı öncesinde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, taksi ve taksi dolmuş esnafının zam beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Taksicilerin giderlerinin arttığını belirten Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na yüzde 65 oranında zam talebi iletildiğini ifade etti.

Eyüp Aksu, "Haftaya Pazartesi yani Ocak ayının 8'inde UKOME toplantısı var. Biz İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Ulaşım Daire Başkanlığı'na en az yüzde 65 oranında taksi ve taksi dolmuş ücret tarifelerine zam yapılmasını talep ettik" dedi.

"GİDERLERİMİZE YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ OLDU"

Taksicilerin giderlerinin arttığını ifade eden Aksu, "Birincisi, yıllık enflasyon yüzde 65 civarında, yıllık değerleme oranı yüzde 65 oranında, asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı. En önemlisi, araçlarımızın demirbaş giderlerine, parça, işçilik, yakıt gibi sürekli giderimiz olan fiyatlara yüzde 100'ün üzerinde artışlar yapıldı. Biz de bu mesleği sürdürebilmek, İstanbul halkına ve turistlerimize konforlu, güvenli bir seyahat sunmamız için en az yüzde 65 oranında bir zam istedik. Tabii biz de vatandaşımızı düşünüyoruz, kaliteyi artırmamız lazım. Onun için en az yüzde 65 oranında zam almamız lazım" şeklinde konuştu.

"YÜZDE 65 ZAM TALEP EDİYORUZ"

Aksu, "İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı. Şu anda 70 lira, 120 lira olursa bizim için çok iyi olur. Şu anki fiyatlarla gerçekten maliyeti karşılayamıyoruz; araç fiyatı, işçilik ve yedek parçaya yüzde 100'ün üzeri zamlar yapıldı. Bizler de tüketiciyiz, evimizde gıda tüketiyoruz, harcamalarımız var. Bütün harcamalarımıza yüzde 100'ün üzerinde zamlar yapıldı, biz de vatandaşlarımızı düşünerek, aradaki payı bırakarak en az yüzde 65 zam talep ediyoruz. Bu da bizim zaruri bir ihtiyacımız, mecbur zam yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ İSTERSEK, MARKET DE İSTER KASAP DA"

Taksici Okan Turan, "Şu an bence zam yapılırsa işler daha düşük olur, zaten işler oldukça düşük. Bence zamma gerek yok şu an için, böyle gitmesi daha iyi" dedi. Başka bir taksici, "Zam talebimiz var tabii ki, aldığımız bize yetmiyor. İndi-bindi 100 lira, açılış ücretinin 30 lira olması lazım" diye konuştu. Bir diğer taksi şoförü ise, "Zam talebimiz yok, her işte artık zam talebine 'dur' diyelim. Biz istersek, market de ister kasap da ister, buna bir dur diyelim" dedi.