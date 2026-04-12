2026 yılı vergi affı çıkacak mı, yapılandırma gelecek mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine dair yaptığı son dakika açıklamasıyla tartışmalara son noktayı koydu. Peki, Vergi affı çıkacak mı? Vergi affı ne zaman çıkacak?

VERGİ AFFI ÇIKACAK MI?

Ekonomi gündemini değerlendiren Bakan Mehmet Şimşek, vergi politikalarındaki kararlılığını en net haliyle vurguladı. Vatandaşların bir süredir beklediği yapılandırma ve af ihtimaline dair gelen soruya Şimşek, "Vergi indirimi konusuna gelince; bir vergi affı niteliğinde yapılandırma arayışı söz konusuysa, asla. Çok net." ifadeleriyle yanıt verdi. Bu açıklama, yakın vadede bir vergi affının gündemde olmadığını kesinleştirdi.

MEVDUAT VE FON STOPAJLARINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Yatırımcıların yakından takip ettiği stopaj oranları hakkında da bilgi veren Bakan Şimşek, mevcut dengenin korunacağının sinyalini verdi. Mevduat faizleri ve yatırım fonlarından alınan stopajlarda herhangi bir indirim veya artışın şu anki çalışma planları dahilinde yer almadığını belirtti.