Vergi, ceza ve harçlara büyük zam yolda

28 Kasım 2021 Pazar, 02:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 2021 yılı için yeniden değerleme oranı (YDO), TÜİK’in ekim ayıyla ilgili yurtiçi üretici fiyat endeksinde meydana gelen yüzde 36.2’lik “12 aylık ortalama fiyat artış oranı” olarak ilan edildi. Bu oran 2022 yılı ve 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için uygulanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın artış oranlarında yüzde 50’ye kadar indirim yapma yetkisi var. Cumhurbaşkanı’nın bu yetkisini kullanıp kullanmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Eğer Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak indirime gitmezse vergi, harç ve cezalar genel olarak bu oranda zamlanacak. Öte yandan YDO oranı 2020’de yüzde 9.11, 2019’da yüzde 22.58 olmuştu.

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Bu oranı sosyal medya hesabından değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise şu vurguyu yaptı: “Memura, işçiye, emekliye maaş ve ücret zammını yüzde 9.8 enflasyon tahminine göre yap. Ardından vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine yüzde 36.20 zam yap. İşte bunun adı millete zulümdür” dedi.

Cumhurbaşkanı indirime gitmezse bazı vergi, ceza ve harçlardaki artışlar şöyle olacak: