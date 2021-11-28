Vergi, ceza ve harçlara büyük zam yolda
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını, TÜİK’e göre yüzde 19 olan enflasyonun neredeyse iki katına çıkardı. Yeni oran yüzde 36.2 olarak ilan edildi. Erdoğan yetkisini kullanmazsa vergi, harç ve cezalar bu oranda zamlanacak. Muhalefet, “Bu, halka zulümdür” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 2021 yılı için yeniden değerleme oranı (YDO), TÜİK’in ekim ayıyla ilgili yurtiçi üretici fiyat endeksinde meydana gelen yüzde 36.2’lik “12 aylık ortalama fiyat artış oranı” olarak ilan edildi. Bu oran 2022 yılı ve 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için uygulanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın artış oranlarında yüzde 50’ye kadar indirim yapma yetkisi var. Cumhurbaşkanı’nın bu yetkisini kullanıp kullanmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Eğer Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak indirime gitmezse vergi, harç ve cezalar genel olarak bu oranda zamlanacak. Öte yandan YDO oranı 2020’de yüzde 9.11, 2019’da yüzde 22.58 olmuştu.
MTV 1431 LİRA
Bu oranı sosyal medya hesabından değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise şu vurguyu yaptı: “Memura, işçiye, emekliye maaş ve ücret zammını yüzde 9.8 enflasyon tahminine göre yap. Ardından vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine yüzde 36.20 zam yap. İşte bunun adı millete zulümdür” dedi.
Cumhurbaşkanı indirime gitmezse bazı vergi, ceza ve harçlardaki artışlar şöyle olacak:
- 1.3 motor, 56 bin 500’ü aşmayan 1-3 yaş arasındaki araçlarda MTV bu yıl için 1051 TL’ydi. Yüzde 36.2 artış halinde MTV gelecek yıl 1431 TL’ye çıkacak.
- Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 314 TL’ydi. YDO kadar artarsa 428 TL olacak.
- Trafikte ters yöne girme cezası 2021’de 1399 TL’ydi. Yüzde 36.2’lik artış uygulanması halinde bu ceza 2022’de 1905 TL’ye yükselecek.
- Yine 3 yıl üzeri pasaport harcı 1085.40 TL, defter bedeli de 180 TL’ydi. YDO oranında artış halinde harç 1478 TL’ye çıkacak. 180 TL’lik defter bedeli de 245 TL olacak. Böylece 3 yıl ve daha üzeri pasaport için toplam harç ve defter bedeli 1723 TL’ye çıkacak.
Video Haberler
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- A Haber ayçiçek yağına gelen zammın 'sorumlusunu' buldu!
- Kuyumculardan altın önerisi
- 'Cinayette pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'
- CHP ve Soylu arasında miting kavgası
- Soylu'nun, SBK’nin uçağındaki görüntüsü ortaya çıktı
- Eski futbolcu yurt dışına kaçarken yakalandı!
- 'Manipülasyon' iddiaları üzerine inceleme
- Mansur Yavaş'tan ekmek zammı açıklaması
- Yeşilada'dan, Erdoğan'a ekonomik kurtuluş savaşı tepkisi
- Çarpıcı 'Erdoğan' yorumu