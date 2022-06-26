Vergi dilimleri güncellenmezse temmuz ayındaki ücret artışlarının anlamı kalmayacak

26 Haziran 2022 Pazar, 02:00

İktidar temsicileri tarafından gelecek ay kamu çalışanlarına yüzde 40 zam yapılacağı ifade edilirken bu durum gelir vergisi dilimlerini bir kez daha gündeme taşıdı. Emekçilerin örgütleri gelir vergisi dilimlerinde güncelleme olmazsa çalışanların aldıkları ücret artışının vergiye gideceğini vurguladı.

Bu yıl için belirlenen gelir vergisi tarifesine göre 32 bin TL’lik ilk gelir diliminde vergi oranı yüzde 15. İlk gelir dilimi aşıldığında vergi oranı yüzde 20’ye çıkıyor. Tarifeye göre, 70 bin TL’nin 32 bin TL’si için 4 bin 800 TL, fazlası yüzde 20. 250 bin TL’nin 70 bin TL’si için 12 bin 400 TL, fazlası yüzde 27. 880 bin TL’nin 250 bin TL’si için 61 bin TL, fazlası yüzde 35. Ayrıca halen ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmından vergi alınmıyor. Eğer temmuz ayında asgari ücrette önemli oranda artış olmaz, kamu çalışanlarının maaşlarına ise yüzde 40 zam yapılırsa emekçiler hızla bir üst vergi dilimine girecekleri için maaşlarından daha fazla gelir vergisi kesilecek. Bu nedenle mutlaka gelir vergisi dilimlerinin de güncellenmesi gerekiyor.

‘ASGARİ ÜCRET ARTMALI’

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, buna dikkat çekerek, iktidarın “vergi oranlarını artırmıyoruz” söyleminin de doğru olmadığını dile getirdi.

Hamzaçebi, şöyle devam etti: “Oranları artırmıyorsun ama çalışanlardan bir üst vergi dilimine girdikleri için daha fazla vergi alıyorsun. Bu şekilde herkes daha fazla vergi ödemiş olacak. Dilimlerde güncelleme yapılmazsa verilen zam direkt vergiye gidecek. Bir cepten girecek. Diğer cepten çıkacak. ‘Yeni vergi koymadık’ diyorlar ama bu şekilde zaten daha fazla vergi almış oluyorlar.”

Hamzaçebi, açlık sınırının çok altında kalan asgari ücretin de mutlaka artırılması gerektiğini söyledi.