Vergi uzmanı açıkladı: Devletten 3,5 trilyon Liralık alacak birikti!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:20

Güncelleme: 14.04.2025 - 10:20

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, son günlerde yaşanan zirai don olayları nedeniyle büyük kayıplar yaşayan çiftçilere yeterli desteğin sağlanmadığını vurgulayarak, yıllardır ödenmeyen tarımsal desteklerin artık verilmesi gerektiğini söyledi. Bingöl, “Yıllardır hak ettiği desteği alamayan çiftçinin, toprağına daha fazla küsmemesi için her zamankinden daha fazla sahip çıkılmaya, desteklenmeye ihtiyacı vardır” dedi.

Yaptığı detaylı hesaplamaları paylaşan Bingöl, 2006-2024 döneminde çiftçiye Tarım Kanunu gereği verilmesi gereken ancak eksik ödenen desteklerin toplamda 3,5 trilyon Lirayı aştığını belirtti. “Tarım Kanunu'nun 'Tarımsal desteklerin finansmanı' başlıklı maddesi tarım desteği için bütçeden ayrılacak tarımsal destek miktarının gayrisafi milli hasılanın yüzde birinden az olamayacağı amir hükmünü içeriyor” diyen Bingöl, çiftçinin devletten alacaklı olduğunu ifade etti.

'BU TABLO ALARM VERİYOR'

Tarım alanlarının azaldığına da dikkat çeken Bingöl, “2001 yılında kişi başına 0,40 hektar tarım alanı düşerken 2023 yılı sonunda 0,28 hektar tarım alanına kadar düşmüştür. Bu tablo gıda arz güvenliği açısından alarm veriyor” açıklamasında bulundu.

Bütçedeki faiz harcamaları ile tarımsal desteklerin karşılaştırmasını da yapan Bingöl, “Örneğin 2024 yılında bütçeden faiz için yapılan ödeme toplamı; 1 trilyon 270 milyar Lira iken aynı bütçeden yapılan tarımsal destek ödemelerinin toplamı sadece 91,5 milyar Lira'dır. Faiz ödemelerinin tarımsal destek ödemelerinin 13,9 katı olduğu bir durumda, çiftçinin toprağa küsememesini beklemek, üretmesini istemek, et-süt-yumurta fiyatlarının ucuzlamasını beklemek pek de mümkün değildir” dedi.

Son olarak, gıda enflasyonunun genel enflasyondan daha yüksek seyrettiğini hatırlatan Bingöl, “Bu dönemde en azından geçmiş dönem alacaklarının ödenmesi, çiftçiye verilecek en büyük destek olur” ifadelerini kullandı