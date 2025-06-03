Vergi uzmanı açıkladı: Temmuzda akaryakıt alkol ve tütüne zam yolda!

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, “Cumhurbaşkanı tarafından aksi yönde karar alınıp Resmî Gazetede yayımlanmazsa 3 Temmuz 2025 tarihi itibariyle akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde otomatik ÖTV artışı olacak” diyerek yaklaşan zammın ayrıntılarını paylaştı.

Temmuz 2023’te alınan kararla birlikte, daha önce yalnızca alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde uygulanan altı aylık otomatik ÖTV artışı artık akaryakıt ürünlerinde de geçerli hale gelmişti.

BİNGÖL TEMMUZDAKİ ZAM ORANLARINI HESAPLADI

Ozan Bingöl, Temmuz 2025’te açıklanacak haziran ayı Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre, akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine uygulanacak maktu ÖTV ve buna bağlı KDV artış oranlarını hesapladı.

AKARYAKITA ÖTV ZAMMI POMPAYA NASIL YANSIYACAK?

Bingöl’ün yaptığı hesaplamaya göre, haziran ayında Yİ-ÜFE yüzde 1 artarsa, benzin, motorin ve LPG’de maktu ÖTV artışı yüzde 14,05 olacak. Bu orana yüzde 20 KDV de eklendiğinde benzine 2,2 TL, motorine 1,89 TL, LPG’ye ise 1,55 TL zam yansıyacak.

Eğer Yİ-ÜFE oranı yüzde 2 seviyesinde gerçekleşirse, pompa fiyatlarına yansıyan artış benzin için 2,38 TL, motorin için 2,05 TL, LPG için ise 1,68 TL olacak.

ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE Yİ-ÜFE ZAMMI

Alkol ve tütün ürünlerinde de altı aylık periyotlarla otomatik ÖTV artışı uygulanıyor. Haziran 2025’te açıklanacak Yİ-ÜFE oranının yüzde 1 olması halinde, bu ürünlerdeki maktu ÖTV tutarları da yüzde 14,05 oranında artacak.

Bu durumda, bir litre rakının 1.365,72 TL olan ÖTV’si 191,88 TL artacak.