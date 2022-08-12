Vergi Uzmanı tek tek sıraladı: Alkollü içkide dikkat çeken vergi oranları!

12 Ağustos 2022 Cuma, 16:25

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına ağustos ayında yaşanan maliyet artışları nedeniyle 2 TL dolayında bir zam daha yapılacağını ve alkollü ürünlere de yüzde 10-15 civarında bir zam gelebileceğini söylemişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TUİK) göre, yüzde 80'e dayanan enflasyonun etkisiyle sigara ve alkollü içeceklere yıl içerisinde pek çok kez zam geldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, alkollü içkilerden alınan yüksek vergi oranlarının artık toplum sağlığını korumaktan uzaklaşarak gelir odaklı vergilendirme ve yaşam tarzına bir müdahele olarak değerlendirdi.

Bingöl'ün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Alkol ürünlerindeki yüksek vergilemenin toplum sağlığını korumak ile bir ilgisi kalmamıştır. Temelde sadece 'gelir odaklı' bir vergileme yaklaşımı oluşmuş ve hatta alkolden alınan ÖTV, bir vergi politikası aracı olmaktan çıkıp doğrudan yaşam tarzına müdahale aracına dönüşmüştür"

VERGİ ORANLARINI TEK TEK SIRALADI

Paylaşımının devamında yüksek oranda vergilendirmeye dikkat çeken Bingöl şu bilgileri paylaştı:

"Alkol oranı %45 olan bir 70’lik rakının;

-Bayi kârı ve diğer giderler dahil ürün fiyatı: 94,12 TL

-ÖTV 189,78 TL

-KDV 51,10 TL

-Toplam vergi 240,88 TL

-Tavsiye edilen satış fiyatı 335 liradır.

Yani 94 liralık bir ürüne yaklaşık 241 lira vergi ödeyerek 335 liraya almış oluyoruz."

Alkol oranı %45 olan bir 70’lik rakının;

-Bayi kârı ve diğer giderler dahil ürün fiyatı: 94,12 TL

-ÖTV 189,78 TL

-KDV 51,10 TL

-Toplam vergi 240,88 TL

-Tavsiye edilen satış fiyatı 335 liradır.

Yani 94 liralık bir ürüne yaklaşık 241 lira vergi ödeyerek 335 liraya almış oluyoruz. — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) August 11, 2022



