Vergi uzmanından 3 Ocak 2025'te otomatik ÖTV zammı değerlendirmesi: Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine büyük artış

Yayınlanma: 03.12.2024 - 14:13

Güncelleme: 03.12.2024 - 15:38

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 3 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek otomatik ÖTV artışının etkilerini değerlendirdi. Bingöl, özellikle akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerindeki artışın, enflasyon karşısında yurttaşın alım gücünü zorlayacağını belirtti.

VERGİ, HARÇ VE CEZA ARTIŞLARI OTOMATİĞE BAĞLANDI

2025 yılına yurttaş birçok otomatik zamla uyanacak. 14 Temmuz 2023'te çıkarılan 7456 sayılı Kanun’la, akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarlarının altı ayda bir Yİ-ÜFE oranında otomatik olarak artırılması vergi sistemine dahil edilmişti. Benzer şekilde, alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki altı aylık otomatik artış uygulaması da devam ediyor.

Cumhurbaşkanının aksi bir karar almadığı sürece, 1 Ocak 2025 itibarıyla pek çok vergi, harç ve ceza yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırılacak. Trafik cezaları ise Cumhurbaşkanının müdahale edemediği bir alanda yer aldığı için doğrudan bu oranda yükselecek.

AKARYAKITA ÖTV ARTIŞI NASIL YANSIYACAK?

Aralık 2024 Yİ-ÜFE oranına bağlı olarak 3 Ocak 2025'te akaryakıt fiyatlarına yansıyacak otomatik ÖTV artışı şimdiden merak konusu oldu. Ozan Bingöl’ün simülasyonuna göre, Yİ-ÜFE oranı yüzde 1 bile olsa, benzindeki maktu ÖTV tutarı yüzde 8,2 artışla litre başına 11,29 TL’den 12,22 TL’ye yükselecek. Bu artış üzerinden alınacak yüzde 20 KDV ile birlikte pompa fiyatlarına ek bir yük daha binecek.

ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Alkol ve tütün ürünlerindeki maktu ÖTV tutarları da altı aylık Yİ-ÜFE artışına tabi olacak. Aralık 2024'te Yİ-ÜFE oranının yüzde 1 gelmesi halinde, bir litre alkoldeki ÖTV artışı yüzde 8,2 olacak ve litre başına 104,11 TL daha fazla ÖTV ödenecek.

YURTTAŞIN ALIM GÜCÜ DAHA DA ZORLANACAK

Vergi sistemindeki bu uygulama, mükellef aleyhine işleyen otomatik artışları kapsarken, yurttaş lehine olabilecek ÖTV matrah dilimi düzenlemeleri gibi değişikliklerin manuel yapılmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre, bu durum, yurttaşın vergi yükünü artıran bir sistemin otomatik işlediğini, ancak vergi indirimi ve istisnalar için manuel müdahale gerektiğini gösteriyor. 2025'te artacak maliyetlerin, enflasyonla mücadelede yurttaşın alım gücünü daha da zorlayacağı öngörülüyor.