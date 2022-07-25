CHP'li Ömer Fethi Gürer: 'Vatandaş alamıyor, pazarcı satamıyor'

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Pazarcı esnafı ve yurttaşın sorun, talep ve önerilerini dinleyen Gürer, ilçe pazarlarında bile alışverişin durma noktasına geldiğini söyledi. Gürer’e dert yanan fırıncı esnafı, fiyatlar arttıkça ekmek satışının da düştüğünü belirterek, “Vatandaş boğazından kısıyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:03

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar ilçesinde bir fırıncı esnafını ziyaret etti, pazaryerini gezdi. 

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