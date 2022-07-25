CHP'li Ömer Fethi Gürer: 'Vatandaş alamıyor, pazarcı satamıyor'
Pazarcı esnafı ve yurttaşın sorun, talep ve önerilerini dinleyen Gürer, ilçe pazarlarında bile alışverişin durma noktasına geldiğini söyledi. Gürer’e dert yanan fırıncı esnafı, fiyatlar arttıkça ekmek satışının da düştüğünü belirterek, “Vatandaş boğazından kısıyor” dedi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar ilçesinde bir fırıncı esnafını ziyaret etti, pazaryerini gezdi.
Geçen yıl 200 gramı 1 lira olan somun ekmeğin 3 buçuk liraya, 3 lira olan 400 gram pidenin ise 7 liraya çıktığını anlatan fırıncı esnafı, Neşet Acer” Fiyatlar arttığı için satışlar düştü. Fiyatlar artmasına rağmen maliyet artışları nedeniyle fırıncı esnafı olarak biz kar edemiyoruz” diye konuştu.
"150 LİRALIK UN 650 LİRAYA ÇIKTI"
Geçen yıl 150 liraya aldıkları unun serbest piyasada 650 liraya, TMO’da ise 480 liraya satıldığını söyleyen fırıncı esnafı Neşet Acer, maya, tuz, işçilik ve diğer giderlere gelen yüzde 300-400 civarındaki artışın, geçen yılın 2 buçuk katına satılan ekmekte fırıncıya bir kar getirmediğine dikkat çekti.
"VATANDAŞ ARTIK BOĞAZINDAN KISMAYA BAŞLADI"
Fiyat artışı nedeniyle ekmek satışlarının da yarı yarına düştüğüne değinen fırıncı “Vatandaş boğazından kısmaya başladı. Alım düştüğü için üretim de düştü. Gelir daraldı, gider arttı” diye konuştu.
“Gidişatı hiç iyi görmüyorum” diyen fırıncı esnafı, böyle devam ederse milletin ekmek bile alamayacak duruma gelme ihtimalinin olduğunu belirterek, “Biz bu işi bırakma noktasına geldik. Çünkü sattığımız ürün miktarı yarı yarışa düştü. Maliyetler çok arttı” şeklinde konuştu.
EMEKLİ İSYAN ETTİ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’i Altunhisar İlçe ziyaretinde karşısında gören emekli yurttaş cebinde bozuk paraları çıkararak, "Bu para ile ne yapılır. Maaştan kalan bu, bizi düşünen sizden başka kimse yok” diye isyan etti.Gürer,intibak düzenlemesi ve emekli bayram İkramiyesi için meclise kanun teklifleri verdiklerini ve en düşük emekli maaşınında asgari ücret olması istediklerini söyledi.
25 LİRAYA SATTIĞIM MALI, BİR HAFTA SONRA 25 LİRAYA ALAMIYORUM
Ayakkabı satışı yapan bir pazarcı esnafı bugün 25 liraya aldıkları ürünü 30 liraya satmaya çalıştıklarını, aynı ürünü bir hafta sonra 25 liraya alamadıklarını belirterek, “Sattığımızın yerine yenisini alamaz duruma geldik” dedi.
Yurttaşın alım gücünün daraldığına işaret eden bir başka pazarcı esnafı ise satış yapamamaktan yakındı.
Altunhisar ilçe pazarında bir bayan pazarcı esnafı da “Paramızla rezil oluyoruz” diyerek pazaryerlerinde gelinen son noktaya dikkat çekti. “Dostlar alışverişte görsün” diyen pazarcı esnafı, pazaryerlerindeki eski hareketliliğin kalmadığını belirterek, bu durumun pazarcı esnafını ciddi bir şekilde sıkıntıya soktuğunu ima etti.
ESKİ GÜNLERİ MUMLA ARIYORUZ
Alışverişe gelen yurttaşlar ise fiyatların yüksek olmasından yıkındı. “İhtiyacımızın bir kısmını alıyorsak bir kısmını alamıyoruz” diyen vatandaşlar, filelerin doldurulduğu eski günleri mumla aradıklarını söylediler. “Sürekli zamlarla bunaldık”diyen kadınlarda “ne alacağız, ne pişireceğiz, nasıl yaşayacağız, bilemez haldeyiz” diye konuştular.
GİDİŞAT İYİ DEĞİL
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sık sık çarşı, pazar, esnaf, kahve geziyor, vatandaşlarımız ile konuşuyorum. Gün günü aratır noktada sorunlar artıyor. Yokluk ve yoksulluk yaygınlaşıyor. Her kesimin mağduriyeti artıyor. Mevsimi gelen ürünler dahi fiyatı bir yıl öncesine göre en az iki ,üç kat artmış durumda” dedi
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurttaşın fileyi doldurmadan pazardan çıktığını, zorunlu alışverişi dahi kısmak zorunda kaldığını, fiyat artışının herkesimi derinden etkilediği belirtti. İktidarın sorunları çözemez noktaya geldiğini ve bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.
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