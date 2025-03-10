Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakamlar hayal kırıklığı yaratıyor

10 Mart 2025 Pazartesi, 13:47

Emeklilerin bayram ikramiyesi zammı için gözler hükümetin açıklayacağı rakamlara çevrildi. 2023 yılında 3.000 liraya yükseltilen ikramiyeye bu yıl ne kadar zam yapılacağı merak konusuyken, kulislerde konuşulan rakamlar hayal kırıklığı yarattı. Cumhuriyet TV'ye konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, bayram ikramiyesi artışına dair çarpıcı veriler paylaştı.

İKRAMİYE ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hükümetin yaptığı etki analizlerine göre, olası zam senaryoları şöyle hesaplandı:

500 TL artış: 16.5 milyar TL ek bütçe gerektiriyor.

750 TL artış: 25 milyar TL ek bütçe gerektiriyor.

1.000 TL artış: 34.5 milyar TL ek bütçe gerektiriyor.

2.000 TL artış: 70.5 milyar TL ek bütçe gerektiriyor.

Mevcut ikramiye 3.000 TL seviyesinde bulunurken, en yüksek ihtimal olarak 4.000 TL rakamı dillendiriliyor. Ancak uzmanlar, bu artışın enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalacağını vurguluyor.

EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR

Emin Yılmaz, 2018 yılında ilk kez verilen bayram ikramiyesinin 1.000 TL olduğunu ve o dönemde bir küçükbaş kurbanlık fiyatının 825-1.000 TL arasında değiştiğini belirtti. Ancak günümüzde kurbanlık fiyatları 7.000-8.000 TL seviyelerine yükselirken, bayram ikramiyesinin ancak 4.000 TL'ye çıkabileceği konuşuluyor.

Ayrıca, en düşük işçi emekli maaşı 2018'de 939 TL iken bugün 14.469 TL'ye yükseldi. Ancak temel gıda fiyatlarındaki astronomik artışlar nedeniyle emeklilerin alım gücü eridi. Türkiye’de son bir yılda et fiyatlarının %870 oranında arttığını belirten uzmanlar, 4.000 TL’lik ikramiyenin emekliler için hiçbir anlam ifade etmeyeceğini savunuyor.

EMEKLİLER HAKLARINI ARAMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKIYOR

Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren emekliler, taleplerini duyurmak için harekete geçiyor. 10-14 Mart tarihleri arasında İstanbul’un 10 ilçesinde yürüyüşler ve etkinlikler düzenleyecek olan emekliler, şu taleplerini öne çıkarıyor:

1-)Sağlık hizmetlerinin tamamen ücretsiz hale getirilmesi,

2-)Emekli maaşlarına seyyanen 15.000 TL ek zam yapılması,

3-)Kirada yaşayan emeklilere kira desteği sağlanması,

4-)Elektrik zamlarının geri çekilmesi ve faturalarda emeklilere özel indirim uygulanması,

5-)Gıda zamlarının durdurulması ve emeklilere gıda yardımı sağlanması.

Bu taleplerin hükümet nezdinde nasıl bir karşılık bulacağı merakla bekleniyor. Sosyal güvenlik sisteminin dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirten Emin Yılmaz, emeklilerin haklarını savunmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı. Avrupa ülkelerinde emeklilere yönelik daha sosyal devlet anlayışına uygun politikalar izlenirken, Türkiye’de emeklilerin kendi hakları için mücadele etmek zorunda bırakıldığına dikkat çekildi.

İKTİDARIN ADIMI NE OLACAK?

Hükümetin bayram ikramiyesine yapacağı zam ve emeklilerin taleplerine nasıl bir yanıt vereceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Ancak kulislerde konuşulan 4.000 TL’lik ikramiye, birçok emekli için büyük bir hayal kırıklığı olarak görülüyor.