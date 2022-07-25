Gurbetçi yurttaş isyan etti: 'Ben bu pahalılıkla Türkiye'de asla yaşamam'

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Avrupa’dan Aksaray’a gelen ve pazarda alışveriş yapan gurbetçi Ayşe Keser, “Ben Türkiye'de yaşamam. Bu pahalılıkla asla yaşamam. Ben Türk marketlerinden alırım, orada. Buradan asla bir şey götürmem. Her sene mercimek, kuru bakliyat götürürdüm. Orada daha ucuz. Bu millet nasıl alıyor, nasıl satıyor?” dedi.

ANKA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:22

Aksaray'da pazara alışveriş yapmaya gelen gurbetçi vatandaş Ayşe Keser, Türkiye’de un fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek yurt dışından kamyonla eşine getirttiğini belirtti. Keser, "Ben Türkiye'de yaşamam bu pahalılıkla asla yaşamam çünkü çok pahalı. Şimdi benim eşim kamyonla gelecek inanır mısınız ben unu oradan '20 paket un getir burada mantı falan yapmak için' dedim, baktım çok pahalı" dedi.

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