Gurbetçi yurttaş isyan etti: 'Ben bu pahalılıkla Türkiye'de asla yaşamam'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:22

Aksaray'da pazara alışveriş yapmaya gelen gurbetçi vatandaş Ayşe Keser, Türkiye’de un fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek yurt dışından kamyonla eşine getirttiğini belirtti. Keser, "Ben Türkiye'de yaşamam bu pahalılıkla asla yaşamam çünkü çok pahalı. Şimdi benim eşim kamyonla gelecek inanır mısınız ben unu oradan '20 paket un getir burada mantı falan yapmak için' dedim, baktım çok pahalı" dedi.

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