Prof. Dr. Esfender Korkmaz'dan asgari ücret yorumu
Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından asgari ücret zam oranı hala netleşmedi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay toplantının ardından asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Konuya dair Cumhuriyet TV yayınına katılan İktisatçı Profesör Esfender Korkmaz asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından asgari ücret zam oranı hala netleşmedi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay toplantının ardından asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Konuya dair Cumhuriyet TV yayınına katılan İktisatçı Profesör Esfender Korkmaz asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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