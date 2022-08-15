Son Dakika: Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim gelmedi, müdürler gitti

Abone Ol google-news

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası bugün başlayacaktı. Bu kapsamda 30'dan fazla üründe indirim yapılması bekleniyordu. Ancak ürünlere indirim haberi beklerken indirim gelmedi, müdürler gitti.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:42

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden tapılan açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde bugün itibarıyla başlayacak indirimler bekleniyordu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Tarım Kredi Genel Müdürü Tarım Kredi Kooperatifi Marketi tarım kredi market

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler