Son Dakika: Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim gelmedi, müdürler gitti
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası bugün başlayacaktı. Bu kapsamda 30'dan fazla üründe indirim yapılması bekleniyordu. Ancak ürünlere indirim haberi beklerken indirim gelmedi, müdürler gitti.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden tapılan açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde bugün itibarıyla başlayacak indirimler bekleniyordu.
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