Son Dakika: Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim gelmedi, müdürler gitti
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası bugün başlayacaktı. Bu kapsamda 30'dan fazla üründe indirim yapılması bekleniyordu. Ancak ürünlere indirim haberi beklerken indirim gelmedi, müdürler gitti.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden tapılan açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde bugün itibarıyla başlayacak indirimler bekleniyordu.
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugünden itibaren indirim uygulanmasını bekleyen yurttaşlar indirim için Tarım Kredilerin önünde kuyruklar oluşturdular.
Karşılaştıkları fiyat etiketleriyle birlikte şoke olan yurttaşlar fiyatlara indirim uygulanmadığını belirterek isyan ettiler.
İNDİRİM GELMEDİ MÜDÜRLER GİTTİ
Diğer bir yandan Tarım Kredi'de depremler yaşandığı iddia ediliyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden GÜBRETAŞ’ın Genel Müdür Yardımcıları ve fabrika müdürlerinin görevden alındığı iddia etti.
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden GÜBRETAŞ’ın Genel Müdür Yardımcıları ve fabrika müdürleri görevden alındı!— Fuat Uğur???? (@FUATUGUR) August 14, 2022
Neler oluyor bakacağız.
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