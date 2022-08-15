Son Dakika: Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim gelmedi, müdürler gitti

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:32

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden tapılan açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde bugün itibarıyla başlayacak indirimler bekleniyordu.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugünden itibaren indirim uygulanmasını bekleyen yurttaşlar indirim için Tarım Kredilerin önünde kuyruklar oluşturdular.

Karşılaştıkları fiyat etiketleriyle birlikte şoke olan yurttaşlar fiyatlara indirim uygulanmadığını belirterek isyan ettiler.

İNDİRİM GELMEDİ MÜDÜRLER GİTTİ

Diğer bir yandan Tarım Kredi'de depremler yaşandığı iddia ediliyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden GÜBRETAŞ’ın Genel Müdür Yardımcıları ve fabrika müdürlerinin görevden alındığı iddia etti.