VİOP'ta açılış seansı uygulaması başlayacak

21 Eylül 2022 Çarşamba, 14:57

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) açılış seansı uygulaması ve Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin seans sonu saati değişikliği, 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren devreye alınacak.

Dünya'da yer alan habere göre Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, VİOP'ta nihai süreçte ve testlerde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemesi halinde 23 Eylül 2022 tarihi itibari ile normal seans öncesinde tek fiyat işlem yöntemi kullanılan bir açılış seansı yapılacağı ve açılış seansı uygulaması ile eş zamanlı olarak, halihazırda pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin tam iş gününde 18:10, yarım iş gününde 12:40 olan seans sonu zamanlarının diğer sözleşmelerde olduğu gibi sırasıyla 18:15 ve 12:45 olarak uygulanacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Gelinen noktada, konuya ilişkin olarak yürütülen testlerde devreye alıma engel bir durum tespit edilmemiştir" dendi.

Bu çerçevede, VİOP'ta açılış seansı uygulaması ile pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri seans sonu saati değişikliğinin 23 Eylül 2022 tarihi itibarıyla devreye alınmasına, VİOP Prosedürü'nün söz konusu uygulama ve diğer operasyonel düzenlemeler nedeniyle güncellenmesine karar verildi.