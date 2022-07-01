VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.750 puanda dengelendi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 2.745 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0.3 altında 2.750 seviyesinden işlem görüyor.
Dün 2.702,00-2.793,50 puan arasında satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0.2 azalışla 2.759,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.
Analistler, küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerin özellikle ABD ekonomisi için resesyon riskinin güçlendiğine işaret etmeye devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.
Bugün yurt içi ve dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de inşaat harcamaların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.730 puanın destek, 2.790 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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