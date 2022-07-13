VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:36

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 2.698.00 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının yüzde 0.8 altında 2.702 seviyesinden işlem görüyor.

Bayram tatili öncesinde, cuma günü öğlene kadar açık olan piyasada dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0.2 artışla 2.723,00 puandan tamamladı.

ENFLASYON VERİLERİ ÖNCESİ YATIRIMCI TEMKİNLİ

Analistler, küresel pay piyasalarının geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Euro bölgesinde sanayi üretimi ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.730 puanın direnç, 2.690 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.