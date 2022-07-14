VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:45

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 2.628.00 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının yüzde 0.4 altında 2.635 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2.7 azalışla 2.646.00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

"KÜRESEL PİYASALARDA OYNAKLIK ARTTI"

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştireceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesiyle küresel piyasalarda oynaklığın arttığını söyledi.

Bugün, yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.610 puanın destek, 2.670 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artmasını bekliyor.