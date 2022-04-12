VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2.764 puanda dengelendi.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.760,00 ve en yüksek 2.766,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 2.764 seviyesinden işlem görüyor.
Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,9 üzerinde 2.765,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.761,50 puana geriledi.
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde küresel risk iştahının düşük seyrettiğini kaydederek, tahvil ve pay piyasalarındaki satış eğilimine karşın yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını kaydetti.
Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 puanın direnç, 2.730 ve 2.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
Video Haberler
- Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar
- Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı
- Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor
- Seyir halindeyken saldırıya uğradılar: 2 ölü
- Kayseri'deki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar
- Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili kritik açıklama
- 'Manevi rehber'ler belediyelere gelecek
- Polisten, kazayı çeken gazeteciye tehdit
- Eşi ve oğlunu öldürmüştü: Beyin ölümü gerçekleşti
- Yurttaşa manda yoğurdu dağıttılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar
- '5 milyonluk' dolandırıcılık vurgunu: 3 kişi tutuklandı
- Diz çöküp, parmaklarını kesmesi istendi...
- Sanayi üretimi Şubat'ta beklentileri aştı
- Otoyolda zincirleme kaza: 3’ü polis 5 yaralı
- Bakanlıkta 'gizlenen skandal'
- 'Hakaret etmedik' açıklamasına da 'hakaret' suçlaması
- Çalışana silah doğrultan müdüre 'takdir indirimi'
- Araçtan 79 kilo esrar çıktı, 'haberim yoktu' dedi
- Nepal, lüks ürünlerin ithalatına sınırlama getirdi