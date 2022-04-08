Türkiye İMSAD dış ticaret endeksi sonuçları açıklandı

08 Nisan 2022 Cuma, 12:13

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan Dış Ticaret Endeksi şubat ayı sonuçları açıklandı. Endekse göre yıllık (son 12 aylık) ihracat şubat ayında 32 milyar doları aşarak yükseliş trendini sürdürdü. Türkiye İMSAD, enerji fiyatlarında yapılan son artışların inşaat malzemeleri sanayisini öngörülemeyen maliyet yükleriyle karşı karşıya bıraktığını ve yakalanan sürdürülebilir büyüme ivmesini zayıflattığını vurguladı.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi şubat ayı sonuçlarına göre inşaat malzemeleri ihracatı şubat ayında yüzde 39.3 artış kaydetti. Böylece yıllık (son 12 aylık) ihracat ilk kez 32 milyar doları aştı.

Türk inşaat malzemelerine yönelik ilave talep yeni yılın ilk aylarında artarak devam etti. Ocak ayında 31,4 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllık ihracat, şubat ayında 32,2 milyar dolara yükseldi. Yıllık ihracat şubat ayında miktar olarak 64.96 milyon tondan 65,34 milyon tona ulaşırken, ortalama ihracat birim fiyatı 0.49 dolar/kg oldu.

İnşaat malzemeleri ihracatı 2022 yılı şubat ayında, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 39.3 artarak 2.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ihracat miktar olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 artışla 5 milyon tona ulaştı.

Ortalama ihracat birim fiyatları, dünya genelinde emtia fiyatlarında yaşanan artışa bağlı olarak yüksek değerlere ulaştı. Geçen yıl şubat ayında 0.44 dolar/kg seviyesinde bulunan inşaat malzemeleri sanayi ortalama ihracat birim fiyatı, 2022 yılı şubat ayında yüzde 27.3’lük artışla 0.56 dolar/kg seviyesine yükseldi.

Şubat ayı ithalatı ise geçen yıla göre yüzde 25.7 artarak 813 milyon dolara yükseldi. 2022 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ithalatı miktar olarak da artarak 265 bin 880 tona ulaştı. 2022 yılı şubat ayında aylık ortalama ithalat birim fiyatı 3 dolar seviyesini aşarak, 3.06 dolar/kg oldu.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK İLAVE TALEP SÜRÜYOR

Şubat ayında küresel pazarlarda talep artışı yavaşlarken, Türkiye’ye yönelik ilave talebin artarak sürdüğü gözlendi. Bu olumlu etkiyle şubat ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak 15 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak 8.68 milyon ton ile önceki aya göre yükseldi.

2021 yılı şubat ayında 1.45 dolar/kg olan sanayi malı ihracatı ortalama birim fiyatları, 2022 yılı şubat ayında 1,73 dolar/kg olarak yüksek seviyesini korudu. Böylece yüksek ortalama ihracat birim fiyatlarının ihracata katkısı yeni yılda da sürdü. Ortalama ihracat birim fiyatlarının artışında küresel ölçekte emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artış belirleyici rol üstleniyor.

İnşaat malzemeleri sanayisi dışındaki sanayilerin toplam ihracatı değer olarak 2022 yılı şubat ayında önceki aya göre artarak, 12,21 milyar dolar seviyesine ulaştı. İhracat, miktar olarak da artış kaydetti.

İnşaat malzemeleri sanayisi dışındaki sanayilerin ihracat ortalama birim fiyatı 2021 yılı şubat ayında 2.72 dolar/kg iken 2022 yılı şubat ayında 3.31 dolar/kg seviyesinde gerçekleşti.

TÜRKİYE İMSAD: İHRACATIMIZ ARTARKEN REKABET GÜCÜMÜZÜ KORUMALIYIZ

Yeni yılda ülkemiz sanayi mallarına yönelik ilave talebin artarak sürmesiyle, mart ayında yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşına paralel olarak değişen küresel dengelerin sanayi malı ihracatına olumsuz yansımaları bekleniyor.

Yurtiçinde 1 Nisan 2022 itibarıyla elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 44.30, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatına yüzde 50, sanayi abonelerinin elektrik tarifelerinde ise yüzde 20 ile yüzde 26.37 arasında artış yapılması, inşaat malzemeleri sanayisini öngörülemeyen maliyet yükleriyle karşı karşıya bırakarak yakaladığı sürdürülebilir büyüme ivmesini zayıflatıyor.